La serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) tendrá un emocionante quinto y decisivo encuentro este sábado en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca, luego de que las Pollitas de Isabela evitaran la eliminación con una victoria 81-78 sobre las Explosivas en el cuarto choque celebrado el jueves en el Coliseo José “Buga” Abreu.

Moca, que buscaba avanzar por segunda ocasión en su historia a la serie final, no pudo concretar el pase ante una combativa escuadra isabelina que jugó con determinación en los minutos cruciales. Las locales dominaban 63-62 restando 7:07 del último parcial, cuando emergió la figura de Quionche Carter para cambiar el curso del desafío.

La refuerzo estadounidense encabezó un avance de 7-0 con cinco puntos consecutivos que colocaron a las Pollitas al frente 69-63 con 5:58 en el reloj. Aunque Moca reaccionó y se acercó 76-75 con un tiro libre de Leigha Brown a falta de 1:51, un triple de Jaliena Sánchez volvió a darle respiro a Isabela, 79-75. Una tirada libre de Carter, con 24 segundos por jugarse, selló el dramático triunfo.

Carter lideró la ofensiva con una destacada actuación de 30 puntos y 14 rebotes, mientras que Kaelynn Satterfield y Anisha George añadieron 17 tantos cada una. Por Moca, Samantha Fuehring aportó 23 unidades, Hillary Martínez sumó 19 puntos con 11 asistencias, Ashley Torres consiguió 16 y Brown cerró con 12 puntos y 12 rebotes.

El ganador del sábado avanzará a la serie de campeonato del BSNF 2025.

Por otro lado, la semifinal A entre las Cangrejeras de Santurce (1-2) y las Atenienses de Manatí (2-1) continúa este viernes en el Coliseo Juan A. Cruz Abreu desde las 8:00 p.m.