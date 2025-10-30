La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y su presidente, el Dr. César Trabanco, anunciaron oficialmente esta tarde el tan esperado regreso de las Leonas de Ponce a la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) para la temporada 2026.

El Comité Evaluador de Nuevos Apoderados de la LVSF aprobó de forma unánime al Sr. Kenneth Rivera como nuevo apoderado de la histórica franquicia ponceña, marcando así el inicio de una nueva era para el emblemático sexteto del sur.

“Es un honor recibir nuevamente a las Leonas en nuestra liga. Su legado competitivo y su arraigo en la fanaticada son parte esencial de la historia del voleibol puertorriqueño”, expresó el Dr. Trabanco al oficializar la noticia. “Se espera que la fanaticada apoye al equipo con entusiasmo, especialmente todos aquellos que por años han estado esperando con ilusión el retorno de esta emblemática franquicia a la LVSF.”

PUBLICIDAD

Las Leonas estarán participando en el sorteo de jugadoras el próximo 14 de noviembre, bajo las reglas establecidas por la liga para equipos de nuevo ingreso.

Con esta incorporación, la LVSF continúa fortaleciendo su estructura y ampliando su alcance regional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del voleibol femenino en Puerto Rico.

Su última participación de las Leonas en la LVSF fue para la temporada del 2023.