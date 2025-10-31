Puerto Rico anunció hoy jueves sus selecciones nacional masculina y femenina para la primera Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 de Olimpiadas Especiales, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 2025 en el Distrito T-Mobile de San Juan.

El evento marcará la primera vez que atletas con y sin discapacidad intelectual compitan juntos en un torneo mundial de baloncesto bajo el modelo de Deporte Unificado®, que promueve la inclusión a través del deporte.

“Es un honor para Puerto Rico ser anfitrión de este evento sin precedentes y presentar a los equipos que llevarán nuestra bandera con orgullo”, dijo Arnaldo Pérez, presidente de Special Olympics Puerto Rico. “Nuestra isla siempre ha sido símbolo de unidad y resiliencia; ahora llevamos ese espíritu a la cancha para mostrarle al mundo que la inclusión y la excelencia pueden ir de la mano”.

Relacionadas

  1. Adriana Díaz vence a Zhu Yuling y adelanta a los octavos de final del WTT Champions Montpellier 2025

  2. Los Senadores dedicarán la temporada de la LBPRC a Santos Alomar Conde y retirarán el número 2 en su honor

  3. Naranjito celebra la grandeza de Los Changos en el voleibol

  4. El grandesligas Javier Báez adquiere la administración de los Bravos de Cidra

Más de 30 países participarán en la competencia, que reunirá a unos 200 atletas durante tres días. El formato 3x3 seguirá las reglas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), con equipos integrados por tres atletas de Olimpiadas Especiales y dos compañeros unificados sin discapacidad intelectual.

La preselección masculina está compuesta por Alejandro “Yomo” Osorio, Luis Fermaint, Diego Rivera, Félix Ruiz y Tomás Trinidad Verdejo. El equipo femenino incluye a Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación, Jerialyd Lozada, Nairim Caraballo y Paola González.

“Este equipo encarna lo que es ser puertorriqueño: pasión, trabajo en equipo y valentía”, dijo Jesús Cortés, entrenador del conjunto masculino.

Además del torneo, la Copa Mundial incluirá clínicas, ferias de salud y actividades abiertas al público enfocadas en la inclusión y el acceso igualitario al deporte.