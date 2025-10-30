Los Senadores de San Juan jugarán la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una motivación especial: honrar la memoria de Santos Alomar Conde, patriarca de su familia y progenitor de Sandy y el propietario del equipo, Roberto Alomar.

Así lo dieron a conocer los Senadores durante su conferencia de prensa de cara a la venidera campaña celebrada el jueves en una sala del Caribbean Cinemas VIP del Distrito T-Mobile en San Juan.

La franquicia capitalina dedicará la campaña al legado de una de las figuras más queridas y respetadas del béisbol puertorriqueño, que falleció el pasado 13 de octubre. Asimismo, la novena sanjuanera retirará el número 2, que vistió con orgullo durante su destacada carrera en las Mayores y en la LBPRC.

“Para mí este es un año bien importante, ya que es dedicado a mi padre”, expresó con emoción el también miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

“Mi padre fue mi mentor, mi amigo… y lo vamos a extrañar. Lo voy a extrañar porque en cada juego él siempre esperaba la llamada para que le comentara cómo estaba el partido", contó Alomar.

El homenaje será un símbolo de agradecimiento a quien fue un guía de generaciones de peloteros y quien sembró en Roberto la semilla de crear el proyecto de desarrollo RA12 durante cuatro temporadas, antes de regresar al campo a los Senadores. La fecha de la dedicatoria en el terreno no fue anunciada.

Alomar Conde sufrió un percance de salud que le provocó la muerte en el acto mientras se encontraba fuera de su hogar.

"Mi padre era una persona bien humilde. Ayudó a muchos de los peloteros que están aquí, a muchos de los retirados y lo que me llevo de él es la palabra lealtad. Yo soy bien leal a las personas que ayudan a uno y también soy leal a los que tampoco ayudan. Fue persona bien positiva y espero que la organización de los Senadores de San Juan, den lo que él se merece algo lindo, con mucho respeto", manifestó en presencia de más de 30 de sus jugadores, incluyendo Kenen Irrizary, Jan Mercado, Roby Enriquez, Jariel González, Sidney Duprey, Abdiel Layer y Allan Marrero.

Los vigentes subcampeones disputarán el partido inaugural el próximo jueves cuando visiten a los campeones Indios de Mayagüez en el Estadio Isidoro “Cholo” García. Al día siguiente, recibirán a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn en el primer choque del City Champs.

Por su parte, Joey Solá, gerente general de los Senadores, reiteró el compromiso del equipo con la memoria del legendario mentor.

“Ya estamos a ley de un paso adicional para lograr ese campeonato tan deseado. Vamos a dar el 110%, respetando el juego limpio, representando a la capital de nuestro país y teniendo a tu señor padre en el corazón. Sabemos las vidas que marcó, el ser humano que fue, lo que significó no tan solo para ti, para Sandy y tu familia. Nosotros no lo vamos a defraudar", puntualizó Solá.