El estelar jugador de Grandes Ligas, Javier Báez, ha anunciado hoy jueves su incursión como nuevo administrador de los Bravos de Cidra, una de las franquicias más emblemáticas del Béisbol Superior Doble A.

El movimiento que marca el inicio de una nueva era para los nueve veces campeones nacionales, además ha llegado con el nombramiento de Lino Rivera como nuevo dirigente del equipo.

Báez, quien pertenece a los Tigers de Detroit en las Mayores y que se espera juegue con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol el año que viene, además llega con un compromiso de buscar fortalecer la plantilla, renovar la identidad del equipo y estrechar la conexión con su fanaticada.

La nueva administración estará encabezada por Báez como apoderado, junto al CPA Hiram Vázquez Botet, quien regresa como coapoderado, y Sammy Zapata, quien fungirá como apoderado interino. Joshua Crispín y Ángel “Bebo” Berríos se unen como gerentes, mientras Edgardo Lebrón será el coach de la banca de Rivera.

“Esto es más que ser dueño de un equipo, se trata de invertir en una comunidad llena de aficionados que siempre han apoyado al béisbol”, expresó Báez. “Mi pasión por este deporte va más allá de jugarlo: quiero aportar al béisbol de mi isla y ayudar al gran pueblo de Cidra a regresar a la cima”.

Zapata destacó el compromiso de la nueva gerencia en “transformar la franquicia de Cidra en una consistente y ganadora nuevamente”, y agradeció el respaldo del alcalde Delvis Pagán durante el proceso.

Por su parte, Rivera aseguró que dirigir a los Bravos representa “una de las oportunidades que más entusiasmo me ha generado”, y compartió la visión de Báez de convertir a Cidra en la organización más completa de la liga.

La franquicia también presentó un nuevo emblema y uniformes rediseñados que debutarán en la temporada 2026, la cual comenzará en febrero en el Estadio Jesús María Freire de Cidra.