Ramón Vázquez, el piloto de los Criollos de Caguas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), no avanzó a la segunda ronda del proceso de entrevistas para la vacante de dirigente de los Twins de Minnesota, confirmó el miércoles a Primera Hora .

Vázquez explicó que, tras una primera vuelta compuesta de cinco entrevistas por Zoom, la organización decidió optar por candidatos con experiencia previa como mánager en las Grandes Ligas para continuar el proceso.

Según ha trascendido, James Rowson, Derek Shelton, Scott Servais o Ryan Flaherty figurán como posibles nombres a llenar la vacante que dejó Rocco Baldelli tras su despido el pasado septiembre.

PUBLICIDAD

“En cuanto a los Twins, ya terminé el proceso. Ellos ya me llamaron y yo no estoy en el chase de tomar ese equipo para dirigir. Después del primer proceso, que fueron cinco entrevistas, me llamaron y me dejaron saber qué piensan en el futuro irse con alguien que ya lo haya hecho, con un poco de experiencia. Pero querían entrevistarme y ver cómo yo era”, sostuvo Vázquez.

“Pasé por el proceso. Me gustó mucho la oportunidad, pero ya pasamos la página”, agregó.

Vázquez valoró la experiencia y aseguró que, por el momento, su enfoque estará en continuar como coach de banca los Red Sox de Boston y preparar a los Criollos de Caguas para la próxima temporada de la LBPRC. La “Yegüita” arranca su campaña el 7 de noviembre cunado reciban en el Estadio Yldefonso Solá Morales a los Gigantes de Carolina.

“Hasta ahora no ha habido ningún otro equipo que me contacte para entrevistas. Seguiré con los Red Sox”, manifestó Vázquez.

El expelotero trabaja con la organización bostoniana desde el 2018, cuando comenzó como coach e interprete.

Los Twins no alcanzaron la postemporada y finalizaron con marca de 70-92, ocupando el cuarto lugar en la División Central de la Liga Americana.