Los Senadores de San Juan de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) prevén arrancar sus prácticas en el Estadio Hiram Bithorn el próximo sábado, luego de haber iniciado su preparación en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas debido a trabajos de remodelación en el parque capitalino.

El gerente general del conjunto, Joey Solá, explicó este martes a Primera Hora que el regreso dependerá de que todo marche según lo planificado debido a que todavía hay limitaciones en algunas áreas del estadio como parte de la reconstrucción de cara el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La novena sanjuanera comenzó sus prácticas el pasado jueves.

“Por el momento tenemos proyectado el sábado. Obviamente, no hemos confirmado la hora, pero si todo marcha en orden, ya tenemos proyectado practicar en las facilidades del Bithorn”, aseguró Solá a este medio.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A del certamen mundialista en el Bithorn, con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia a partir del 6 de marzo.

El gerente general explicó que las limitaciones actuales responden principalmente a motivos de seguridad.

“Todavía no tenemos full access a lo que son los vagones, pero por lo menos para el área del terreno sí. Creo que es más bien por motivos de seguridad, porque están trabajando en unas áreas que no quieren que representen ningún riesgo", añadió.

Tanto los Senadores como los Cangrejeros de Santurce, que mantienen sus prácticas en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, disputarán sus partidos locales de la temporada 2025-26 de la LBPRC sin camerinos tradicionales.

Los jugadores contarán con vagones acondicionados que servirán como camerinos temporeros, mientras se culmina la fase de reconstrucción.

En una entrevista pasada con este medio, el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), Yamil Benítez, expresó que los ingenieros y el Municipio de San Juan aseguraron que los clubhouses deberán estar listos para el 14 de diciembre.

Los Senadores inaugurarán su campaña el viernes, 7 de noviembre, frente a los Cangrejeros, mientras que la novena santurcina fungirá como local el sábado, 8 ante los Criollos de Caguas.