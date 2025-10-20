Aunque los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan disputarán sus partidos locales de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en el Estadio Hiram Bithorn, echaran en falta los camerinos tradicionales durante poco más de un mes.

En lugar de losclubhouse, los jugadores contarán con vagones acondicionados que servirán como camerinos temporeros, mientras se culmina una fase de reconstrucción como parte de los preparativos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A del certamen mundialista en el Bithorn, con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia a partir del 6 de marzo.

“El municipio presentó a finales de agosto una propuesta de vagones, como se hace en Estados Unidos, especialmente en las ligas menores, con todos los sistemas. MLB los aceptó siempre y cuando se cumpliera con lo presentado. Cuando fuimos a hacer la inspección cumplían con todo”, expresó el presidente de la Asocacion de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), Yamil Benítez a Primera Hora .

Benitez destacó que, aunque los vagones no tienen la misma capacidad que los camerinos tradicionales, “están mucho más lindos que algunos clubhouse actuales” y cumplen con los requisitos establecidos por las Mayores.

“Un solo vagón tiene aproximadamente ocho duchas, nunca había visto algo así en Puerto Rico, son espectaculares”, añadió al indicar que los ingenieros y el Municipio de San Juan aseguraron que las nuevas facilidades deberán estar listas para el 14 de diciembre.

“Yo voy a estar pendiente”, dijo,

Los Senadores inaugurarán su campaña el viernes, 7 de noviembre, frente a los Cangrejeros, mientras que la novena santurcina fungirá como local el sábado, 8 ante San Juan.

Ambos equipos obtuvieron autorización de la LBPRC para realizar sus prácticas en otros parques -los Senadores en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas y los Cangrejeros en el Roberto Clemente Walker de Carolina- con el fin de no interferir con los trabajos de reconstrucción en el Bithorn.

A pesar de las remodelaciones, el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, aseguró que el parque capitalino está apto para el juego.

“Eso es una realidad y eso no es nuevo para nosotros porque ha habido una comunicación muy estrecha entre el alcalde y su equipo de trabajo, tanto con los equipos como con este servidor que hemos ido físicamente al parque donde ellos nos han informado cuál es el estatus de cómo van las cosas”, explicó Flores Galarza.

En cuanto a los fanáticos, el presidente de la liga invernal boricua confirmó que los baños del estadio también están siendo remodelados, por lo que se instalarán unidades temporeras similares a las que se utilizan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Eso corre como un reloj. No debe haber interrupciones significativas que afecten el torneo”, aseguró.

Benítez, por su parte, admitió preocupación por las aficiones.

“Para la fanaticada creo que va a ser un poquito complicado. Los equipos están un poco nerviosos porque queremos brindar un espectáculo, pero también que la gente esté cómoda”, señaló.

La temporada 2025-26 de la LBPRC comenzará oficialmente el jueves, 6 de noviembre, cuando los campeones Indios de Mayagüez reciban la visita de los subcampeones Senadores en el Estadio Isidoro “Cholo” García.