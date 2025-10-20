Algunos de los peloteros boricuas contemplados para participar en el RD vs. PR Showdonw, el duelo entre las selecciones del béisbol profesional de República Dominicana y Puerto Rico, el 15 de noviembre, no podrán integrarse al combinado debido a su participación en la Copa América de Béisbol, que se celebrará del 13 al 22 de ese mes en Panamá.

Aunque no mencionó nombres, así lo aseguró el lunes a Primera Hora el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR), Yamil Benítez, posterior a la presentación del choque que servirá como el equivalente al Juego de Estrellas de la LBPRC, y que se disputará en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

PUBLICIDAD

Benitez explicó que la preselección presentada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) -encargada de confeccionar la novena para la primera edición de la Copa América- a los equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) ha obligado a realizar ajustes en la selección de varios jugadores.

“En la preselección (de la FBPRC) había unos nombres (que queríamos para el RD vs. PR Showdown), pero yo creo también en que hay unos jugadores que tienen que ir allí a Panama”, sostuvo Benítez.

El evento en suelo panameño servirá como clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y Panamericanos Lima 2027. Puerto Rico integrará el Grupo B del torneo junto a los locales, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina. En el Grupo A, con sede en México, jugarán Curazao, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y los mexicanos.

“Hay como dos o tres que me hubiese gustado tenerlos conmigo por el tiempo que llevan jugando en la liga invernal”, dijo Benítez.

Benítez, además, aseguró que recibió por parte de la FBPR el listado, junto con la carta de confirmación sobre que financiarán los seguros de esos peloteros que como presidente de la APPPR representa.

“Tan pronto se haga oficial los nombres (por parte de la FBPR), pues ahí entonces nosotros entre esta semana y la próxima empezamos a hacer el montaje del equipo para el RD vs. PR Showdown”.

Benítez sostuvo que respalda a los peloteros que decidan representar a la isla en Panamá.

PUBLICIDAD

“Voy a ser apoyo directo también con los jugadores que decidan ir a la Copa de América, porque son míos. Si ellos deciden ir a la Copa América y no estar conmigo, lo entiendo, entiendo el porqué y algunos me han llamado. Yo les dije, ‘¿sabes qué? En lo que conozco y entiendo del juego, debes de ir a la Copa América", comentó.

Benítez adelantó que el róster final de 25 peloteros para el evento en Nueva York, incluirá los nombres confirmados de Vimael Machín, Nelson Velázquez, Ricardo Vélez, Johnathan Rodríguez, Martín “Machete” Maldonado, Brian Navarreto y José De León.

Para el 30 de octubre, Benítez deberá entregará a los Mets, promotores del encuentro, un listado preliminar de jugadores.

Al día siguiente, dicho listado se enviará a Grandes Ligas del Béisbol (MLB) para gestionar los permisos correspondientes de los peloteros en organizaciones de las Mayores, debido a que se trata de una autorización distinta a la que cubre la liga invernal.