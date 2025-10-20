Los legendarios expeloteros Carlos Delgado y Carlos Beltrán asumirán roles protagónicos al frente de la selección de béisbol profesional Puerto Rico, que se medirá ante la República Dominicana el 15 de noviembre en el RD vs. PR Showdown, evento que se celebrará por primera vez en suelo estadounidense.

El duelo se jugará en el Citi Field de Nueva York, hogar de los Mets, y reunirá a figuras de los cuerpos técnicos de los equipos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Delgado fungirá como dirigente honorario, mientras que Beltrán será coach honorario.

“Me siento sumamente honrado. Cada vez que hablamos de pelota, República Dominicana y Puerto Rico siempre hay una chispa, una animosidad, y creo que esta no será la excepción. Aunque es solo un juego, vamos para Nueva York -una plaza muy importante donde hay un demográfico latino-, vamos para allá ready", expresó Delgado el lunes en la presentación del evento en un hotel de la capital.

"Tendremos que evaluar quiénes están disponibles para lanzar o jugar, pero lo más importante será compartir el juego que tanto amamos y que nos une”, agregó.

Los jugadores puertorriqueños lucirán el número 21 en sus espaldas, en honor a Delgado y su paso por los Mets. Del lado dominicano, la dedicatoria será para Robinson Canó, con el número 24, también en alusión a su etapa con la novena de Queens.

“Si alguna manera podemos abrir puertas para impactar a la nueva generación, como otras personas antes de nosotros lo hicieron, que así sea... Gracias pro pensar en mí y por este reconocimiento”, dijo Delgado con 17 temporadas en las Mayores.

El staff técnico boricua lo completarán Wilfredo “Coco” Cordero como piloto en propiedad, junto a Stephen Morales (Indios de Mayagüez), José “Cheo” Rosado (Cangrejeros de Santurce), José “Cheo” Molina (Criollos de Caguas), Edward Guzmán (Gigantes de Carolina), Robinson Cancel (Senadores de San Juan) y Andy González (Leones de Ponce).

El duelo servirá como el equivalente al Juego de Estrellas de la LBPRC, organizado mediante convenio con la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) y su presidente, Yamil Benítez.

“Lo primero que me indicó Carlos (Delgado) fue que necesitaba un staff que lo ayudara a ganar el juego, no solo a participar o pasarla bien. Así que ese fue mi trabajo”, comentó Benítez.

Beltrán, por su parte, vaciló con la idea de que las responsabilidades en el terreno recaerán en Delgado. El dirigente honorario confirmó a Primera Hora que subirá a la loma, pero que las determinaciones se tomarán en consenso.

“Caballo, las decisiones las tomas tú y la responsabilidad también”, manifestó entre risas Beltrán.

Selección boricua en proceso

En cuanto a la confección del equipo, Benítez informó que para el 30 de octubre deberá entregar a los Mets (promotores del evento) un listado preliminar de jugadores.

Al día siguiente, dicho listado se enviará a Grandes Ligas del Béisbol (MLB) para gestionar los permisos correspondientes de los peloteros en organizaciones de las Mayores, debido a que se trata de una autorización distinta a la que cubre la liga invernal.

El siguiente paso será tramitar el seguro de los jugadores.

Benítez adelantó que el róster final, compuesto por 25 peloteros, incluirá los nombres confirmados de Vimael Machín, Nelson Velázquez, Ricardo Vélez, Johnathan Rodríguez, Martín “Machete” Maldonado, Brian Navarreto y José De León

“La preparación ha sido complicadísima. Es un agradable problema porque todo el mundo quiere ir. Todavía no hemos decidido cuántos jugadores de posición ni cuántos lanzadores habrá”, señaló Benítez.

Asimismo, explicó que ningún lanzador que suba al montículo en un juego de la LBPRC el miércoles o jueves previo al evento podrá lanzar en el Citi Field.

Una fiesta

El productor del evento, Andrés Salcé, aseguró que el RD vs. PR Showdown será un “festival” con actividades para toda la familia desde las 10:00 a.m.

Al momento, se han vendido 14,000 boletos.

“Vamos a tener un evento caliente, un festival con comida, chicharrón, bacaladitos, cerdo asado, música de plena, merengue típico de República Dominicana, salsa y reguetón”, adelantó.

A partir de la 1:00 p.m., mencionó, se realizará el reconocimiento oficial a los homenajeados. Desde esta hora, los acontecimientos serán transmitidos por WAPA Deportes y en la plataforma de MLB.TV.

“Tendremos muchas actividades que combinan la música, la comida y toda la algarabía que representan a nuestras islas”, sentenció Salcé.