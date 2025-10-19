La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) fue reconocida como la Federación del Año 2025 durante la gala de premiaciones del 6to Congreso de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), celebrado en Tailandia.

Se trata de la primera vez en la historia que la WBSC otorga este galardón a Puerto Rico.

La ceremonia, que puso fin al Congreso de la WBSC, reunió a presidentes federativos y representantes de más de 150 países, en un evento dedicado a reconocer los logros de jugadores, entrenadores, árbitros, anotadores y federaciones del mundo del béisbol y sóftbol correspondientes a los años 2022 a 2025.

“Este reconocimiento reafirma la solidez de nuestra Federación y el compromiso que hemos asumido con el desarrollo del béisbol en todas sus categorías. Puerto Rico ha demostrado que puede ser modelo de organización, innovación y resultados dentro y fuera del terreno. Es un honor que compartimos con toda la familia del béisbol puertorriqueño”, dijo el doctor José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

Quiles recibió el premio de manos del presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.

Durante el año 2025, la FBPR ha continuado activa a nivel local e internacional. El Equipo Nacional Sub 18 repitió en el quinto lugar de la Copa Mundial de dicha categoría, el Equipo Sub 23 obtuvo plata en el Premundial y el Equipo Juvenil de Baseball5 debutó en un Mundial.

Asimismo, Puerto Rico ocupa la séptima posición en los rankings de béisbol femenino y masculino de la WBSC. En el Baseball5, Puerto Rico pasó del puesto 56 al 31 en el ranking mundial, el mayor ascenso de cualquier país en la más reciente actualización de la WBSC.

En el ámbito local, la FBPR presentó la temporada 86 de la Liga de Béisbol Superior Doble A y actualmente están en curso las temporadas de las Ligas Sub 12, Sub 15, Doble A Juvenil, Femenino y los torneos escolares con el Departamento de Educación. Además, están encaminados los trabajos con miras a la venidera edición del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Paralelamente, la FBPR fortaleció su programa antidopaje con la Organización Antidopaje de Puerto Rico. Además, se establecieron programas educativos con clínicas y certificaciones de entrenadores y árbitros.

“Este logro pertenece a todos los que forman parte de la familia del béisbol en Puerto Rico, los apoderados, el equipo de trabajo de la Federación, los jugadores, los dirigentes, árbitros, técnicos, todas ligas y fanáticos. Esto nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza”, añadió Quiles.