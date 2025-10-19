Sacramento, California. El pívot de los Kings de Sacramento Domantas Sabonis se perderá el inicio de la temporada debido a una lesión en el tendón de la corva.

Los Kings informaron el sábado que una resonancia magnética determinó que Sabonis sufre una distensión de primer grado. Será revaluado en una semana.

Sacramento inicia la temporada el miércoles por la noche en Phoenix y juega contra Utah en el partido inaugural en casa el viernes.

Sabonis se lesionó el 15 de octubre en un partido de exhibición contra los Clippers. Es el segundo titular que queda fuera de combate por lesión en la pretemporada. El alero Keegan Murray se sometió a una cirugía en el pulgar izquierdo y estará fuera al menos durante las primeras semanas de la temporada.

Sabonis ha liderado la NBA en rebotes durante las últimas tres temporadas, anotando al menos 19 puntos por partido en cada uno de esos años. La temporada pasada, el lituano promedió 19.1 puntos, 13.9 rebotes y seis asistencias por partido.