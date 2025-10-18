El puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández, además de ganar su tercer campeonato, podría dejar su nombre plasmado para siempre en la historia de los Dodgers de Los Ángeles cuando arranque la Serie Mundial este próximo viernes.

Y es que Hernández está a dos juegos de superar a Justin Turner para convertirse en el jugador con más partidos de postemporada en la historia de los Dodgers.

El ‘utility’ boricua acumula 85 juegos de playoffs con Los Ángeles tras la conclusión de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Brewers de Milwaukee, que acabó en el mínimo de cuatro encuentros.

“Humilde y afortunado. Esto no es cualquier franquicia. Estos son los Dodgers de Los Ángeles. Han existido por mucho tiempo y tienen mucha historia. Para un tipo como yo, de Puerto Rico, que prácticamente ha nadado contra la corriente toda su vida, estar en esta posición es algo muy especial”, expresó un conmovido Hernández durante la conferencia de prensa después del cuarto partido de la Serie de Campeonato.

El puertorriqueño, de 34 años, ha participado en un total de 96 juegos de postemporada durante 12 años en las Mayores, pero 11 de esos desafíos fueron con los Red Sox de Boston en 2021. Durante estos playoffs, ha jugado en 10 encuentros, lo que le permitió sobrepasar a Chris Taylor (80), pues ya había dejado atrás a Max Muncy (72) y Cody Bellinger (69) para colocarse entre las primeras cinco posiciones de esta prestigiosa lista.

“No he querido reflexionar demasiado sobre esto porque habrá un momento para eso, una vez que termine de jugar, y voy a tener muchos años para pensarlo. Por ahora, por muy increíble que sea y que me voy a llevar eso a la tumba conmigo, solo voy a concentrarme en hoy”, aseguró Hernández.

“Sería genial si mi nombre queda allí entre los Dodgers con más Series Mundiales ganadas de todos los tiempos. Acercarme a ser el jugador con más partidos disputados como Dodger es algo que nunca soñé ni pensé que fuera a pasar, así que eso es bastante especial. No estaba consciente de eso, por eso me tomó un poco por sorpresa”, abundó.

Solo siete peloteros han ganado tres o más campeonatos de Serie Mundial con los Dodgers: Jim Gilliam (4), Maury Wills (3), Ron Fairly (3), John Roseboro (3), Don Drysdale (3), Sandy Koufax (3) y Johnny Podres (3).

Y la novena de Los Ángeles luce nuevamente como la favorita a coronarse en el “Clásico de Otoño”, gracias a la labor de figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Sin embargo, Hernández no se queda atrás, ya que está bateando para .306, con cuatro carreras remolcadas y 11 hits. Esto no es nuevo, pues el boricua tiene un promedio de bateo de .286 en los playoffs, con 15 cuadrangulares y 39 carreras empujadas a lo largo de su carrera.

“Uno juega la pelota para ganar. El sueño de todo niño es jugar en las Grandes Ligas y en la Serie Mundial. Yo pienso que lo bonito que tiene la postemporada es que es borrón y cuenta nueva. Lo único que importa es ganar el juego y pienso que esa es la pelota que yo sé jugar. Yo vivo para esto. Yo vivo para jugar en octubre. El caos de octubre le trae paz a mi mente”, aseguró Hernández.

Los Dodgers están a la espera del ganador entre los Mariners de Seattle (3-2) y los Blue Jays de Toronto (2-3), cuya Serie de Campeonato de la Liga Americana reanudará este domingo.

Los datos utilizados en esta historia fueron recopilados de statmuse.com.