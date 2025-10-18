Los Ángeles. Shohei Ohtani impulsó a los Dodgers de Los Ángeles de regreso a la Serie Mundial con una actuación de dos vías para la historia.

Ohtani conectó tres jonrones enormes y lanzó pelota de dos hits hasta la séptima entrada, y los Dodgers barrieron a los Brewers de Milwaukee de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el cuarto juego el viernes por la noche.

HE DOES IT AGAIN 🦄



SHOHEI OHTANI HAS A THREE-HOMER GAME! pic.twitter.com/EWGgYuuV6o — MLB (@MLB) October 18, 2025

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser los primeros campeones de la Serie Mundial en repetir su título en un cuarto de siglo tras esta noche espectacular para el tres veces MVP Ohtani, quien cerró contundentemente una postemporada tranquila para sus altos estándares. Ohtani fue nombrado MVP de la NLCS esencialmente gracias a este inolvidable partido.

PUBLICIDAD

“Fue muy divertido para ambos equipos hoy”, dijo Ohtani a través de su intérprete. “Como representante (del equipo), me llevo este trofeo y vamos a conseguir cuatro victorias más”.

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada del cuarto juego, Ohtani conectó el primer jonrón de apertura de un lanzador en la historia de las Grandes Ligas ante el abridor de los Brewers, José Quintana.

Ohtani siguió con un jonrón de 469 pies en el cuarto, que superó el pabellón sobre las gradas del jardín izquierdo.

Ohtani añadió un tercer jonrón solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un partido de playoffs. Sus tres jonrones recorrieron un total de 1,342 pies.

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Cerveceros en su segunda apertura de postemporada en el montículo, ponchando a 10 para su primer juego de dos dígitos en ponches con el uniforme de los Dodgers.

“A veces hay que examinarse y tocarlo para asegurarse de que no es de acero”, dijo Freddie Freeman, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de la temporada pasada. “Absolutamente increíble. El escenario más grande, y sale y hace algo así. Probablemente será recordado como el partido de Shohei Ohtani”.

Después de que los dos primeros bateadores de los Brewers llegaron a base en el séptimo, abandonó el montículo ante una ovación que hizo temblar el estadio, y después de que Alex Vesia escapó del apuro, Ohtani celebró conectando su tercer jonrón en la mitad inferior.

PUBLICIDAD

Los poderosos Dodgers son el primer equipo en ganar dos títulos consecutivos desde Filadelfia en 2009. Los Ángeles está de regreso en la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas e intentará convertirse en el primer equipo en repetir campeón del béisbol desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres Series Mundiales consecutivas entre 1998 y 2000.

“Eso fue especial”, dijo Freeman. “Llevábamos un tiempo jugando un béisbol realmente bueno, y hoy ocurrió lo inevitable: Shohei. ¡Dios mío! Todavía no tengo palabras”.

Tras coronar una arrasadora victoria de 9-1 en los playoffs de la Liga Nacional con esta singular actuación de Ohtani, los Dodgers se dirigen a la Serie Mundial por 23 vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 títulos desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Solo los Yankees, rivales del año pasado, han participado más veces en el Clásico de Otoño (41).

Los Ángeles tendrá una semana libre antes del inicio de la Serie Mundial el próximo viernes, ya sea en Toronto o en el Dodger Stadium contra Seattle. Los Mariners vencieron a los Blue Jays 6-2 el viernes para tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que continúa el domingo en el Rogers Centre.

Los Dodgers nunca habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 16 apariciones previas, pero se convirtieron en apenas el quinto equipo en barrer esta serie, dominando contundentemente a un equipo de Milwaukee con 97 victorias. Los Ángeles es el primer equipo en barrer una serie de postemporada al mejor de siete juegos desde 2022, y el primero en barrer una Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Washington en 2019.

PUBLICIDAD

“Les digo, antes de que empezara esta temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol”, gritó el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, al público durante la celebración en el campo. “¡Consigamos cuatro victorias más y arruinemos el béisbol!”

Los Brewers, campeones de la División Central de la Liga Nacional, fueron eliminados por los Dodgers por tercera vez durante su racha actual de siete apariciones en playoffs en ocho años. Incluso después de establecer un récord de victorias para la franquicia esta temporada, Milwaukee aún espera su primera aparición en la Serie Mundial desde 1982.

Los Brewers nunca habían sido barridos en una serie de playoffs de más de tres juegos, pero sus bates se quedaron en silencio en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra la brillante rotación abridora de los Dodgers. Los cuatro abridores de Los Ángeles se combinaron para lanzar 28 2/3 entradas, con dos carreras limpias permitidas y 35 ponches.

Los Dodgers agregaron dos carreras más en la primera después del jonrón que marcó el tono de Ohtani, con Mookie Betts y Will Smith conectando sencillos y anotando.

Jackson Chourio conectó un doblete al abrir la cuarta entrada para el primer hit de Milwaukee, pero Ohtani lo dejó varado con un roletazo y dos ponches.

El relevista de los Dodgers, Blake Treinen, permitió dos corredores más en base en la octava, y Caleb Durbin anotó cuando Brice Turang superó su potencial roletazo de doble play antes de que Anthony Banda terminara la entrada.

Roki Sasaki lanzó el noveno en la última y exitosa salida de relevo para el inesperado cerrador de los Dodgers.