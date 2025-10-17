La junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) decidió este viernes, durante su segunda reunión de la temporada muerta, que el torneo 2026 se jugará con tres refuerzos por equipo, supo Primera Hora .

Además, se estableció que las 12 franquicias podrán hacer un máximo de seis cambios de importados antes de la fecha límite de cambios y hasta dos más durante la postemporada.

La Asociación de Jugadores presentó una enmienda al reglamento general que buscaba limitar la participación de jugadores invitados. Bajo esta propuesta, todos los equipos que clasificaron a los playoffs podrían firmar a un solo refuerzo, mientras que los que se quedaron fuera tendrían derecho a dos.

La segunda reunión de la junta de directores del BSN debía atender enmiendas presentadas por ocho equipos y la Asociación de Jugadores, entre ellas elevar el tope salarial colectivo y aumentar las penalidades para quienes lo violen. Los directivos continúan reunidos al momento de esta redacción.