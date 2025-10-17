La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) ya está planificando los próximos pasos de la Selección Nacional masculina en 2026, luego del amistoso ante la Argentina de Lionel Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Iván Rivera, presidente de la FPF, informó a Primera Hora que el organismo mantiene conversaciones con otra federación para disputar un partido durante la siguiente fecha FIFA del 10 al 18 de noviembre en otro continente, así como con un club para celebrar un juego de exhibición a finales de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón.

“Ese amistoso en noviembre depende más de unos temas de logística que de otra cosa. Se ha estado negociando en los pasados días, pero no se ha cerrado”, explicó Rivera sobre el juego de exhibición en noviembre durante una entrevista con ese medio.

El titular no reveló de qué selección se trata, pero sí detalló que el club que podría visitar la isla en febrero de 2026 para enfrentarse al “Huracán Azul” es el Inter Miami, equipo en el que milita Messi en la MLS, como había adelantado este diario en agosto.

Rivera indicó que los directivos del Inter Miami se comprometieron, durante el medio tiempo del duelo entre Puerto Rico y Argentina, a enviar en un plazo de dos semanas una carta a la FPF para expresar su intención de participar en un partido de pretemporada en Puerto Rico. Este encuentro se llevaría a cabo a finales de febrero de 2026 en un estadio, que, según el directivo, requeriría entre $750,000 y $1,000,000 para completar sus mejoras.

“Hasta que no tengamos nada escrito, no nos podemos adelantar. Pero, si llega esa carta, nos moveremos a solicitar que nos dejen arreglar la cancha (Estadio Juan Ramón Loubriel)”, sostuvo.

Rivera también compartió que la FPF tiene en mente traer al país, del 23 al 31 de marzo de 2026, la FIFA Series, un torneo en el que participan oncenos de distintas confederaciones que no clasificaron a la Copa Mundial.

“Queremos que sea en Puerto Rico, porque queremos aprovechar las ventanas para empezar a celebrar juegos con selecciones mejor clasificadas que nosotros para seguir viendo el estatus de nuestra selección”, aseguró el federativo.

Puerto Rico está actualmente en la posición 157 del escalafón mundial de la FIFA. Bajó dos lugares después del juego contra Argentina.