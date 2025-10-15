Lionel Messi y la Selección de Argentina cumplieron con los pronósticos al golear 6-0 a Puerto Rico en un amistoso de fecha FIFA celebrado el martes en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez fueron los verdugos del “Huracán Azul” tras terminar el partido con dos goles cada uno. Los otros tantos los marcaron Gonzalo Montiel y el boricua Steven Echevarria en contra.

Messi, por su parte, se convirtió esta noche en el líder histórico de asistencias en competiciones internacionales con 60, superando el récord de su excompañero Neymar Jr.

Leandro Antonneti, capitán del onceno puertorriqueño, por poco sorprende a la campeona del mundo cuando interceptó un pase de Messi y disparó al arco detrás del la línea del centro del campo en el minuto 10. Sin embargo, el portero Emiliano “Dibu” Martínez evitó el milagro con una impresionante tapada al delantero del CF Estrela de Amadora en la primera división de Portugal.

Leonardo Balerdi (2) agarra la camiseta al boricua Leandro Antonetti en defensa durante la segunda mitad del choque amistoso. ( Marta Lavandier )

El boricua Wilfredo Rivera también hizo de las suyas y exhibió sus trucos con el balón frente a la Albiceleste, pero su mejor oportunidad la tuvo en el cierre de la primera mitad. Martínez, en cambio, volvió a lucirse con otra atajada.

“Salimos a hacer nuestro juego y a seguir preparándonos para el Mundial”, dijo Mac Allister después del juego. “Fue importante para seguir sumando confianza”.

El encuentro, que formó parte de la preparación de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA Los Ángeles 2026, estaba originalmente programado para el lunes, 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, Illinois, pero fue trasladado al hogar del Inter Miami.

Funcionarios en Chicago atribuyeron la mudanza de sede a la baja venta de entradas, pero dirigentes del fútbol argentino indicaron que el cambio fue necesario ante las protestas y la tensión social que existe en Chicago por las redadas migratorias y el despliegue de 300 efectivos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Argentina venía de derrotar el viernes, 1-0, a Venezuela en un partido Messi no vio minutos de acción, a pesar de que al día siguiente firmó dos goles con el Inter Miami en la victoria, 4-0, sobre Atlanta United.