Las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce arrancaron con el pie derecho sus respectivas series en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al lograr importantes victorias en la jornada sabatina.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, las Atenienses se impusieron en tiempo extra, 85-81, sobre las Gigantes de Carolina en un emocionante primer duelo de la serie D. Manatí dominó gran parte del encuentro, pero Carolina forzó el tiempo extra al empatar el marcador 77-77 en el cuarto parcial.

Durante el periodo adicional, las Gigantes llegaron a tomar ventaja de 81-77 con 3:15 por jugarse, pero un avance final de 8-0, coronado por India Pagán con dos tiros libres restando siete segundos, selló la victoria de las locales.

PUBLICIDAD

Pagán y Kaela Hilaire comandaron la ofensiva de Manatí con 21 puntos, respectivamente. Pamela Rosado aportó 13 unidades, mientras que Chelsea Mitchell y Kiki Jefferson sumaron 11 tantos por igual.

Por Carolina, Teana Muldrow fue la más destacada con un doble-doble de 22 puntos y 17 rebotes. Kiara Leslie anotó 17, Aisha Sheppard 15, Charity Harris 13 y Tayra Meléndez 12.

La serie continuará este lunes en el Coliseo Guillermo Angulo, de Carolina. De ser necesario un tercer juego, se disputará el miércoles en Manatí.

En el Coliseo Roberto Clemente, las Cangrejeras de dominaron, 79-62, a las Monarcas de Juana Díaz en el primer choque de la serie A. Becca Tobin fue la figura principal con 20 unidades, seguida por Kamaria McDaniel y Shae Kelley con 19 cada una.

Por Juana Díaz, Imani McGee hizo de las suyas en la pintura con un doble-doble de 21 tantos y 20 rebotes. Tess Amundsen se impuso en la puntura con 16 puntos y 12 capturas.

El segundo partido de esta serie se celebrará el lunes en Juana Díaz. De ser necesario un tercer encuentro, se disputará el miércoles en San Juan. El ganador de los cuartos de final se enfrentará al vencedor entre Atenienses y Gigantes en la semifinal 2025 del BSNF.

La acción continúa este domingo, cuando las Pollitas de Isabela (1-0) visiten a las Criollas de Caguas (0-1), y las Explosivas de Moca (0-1) se enfrenten a las Ganaderas de Hatillo (1-0) en Cl coliseo Raymond Dalmau, de Quebradillas. Ambos desafíos comienzan a las 6:00 p.m.