Las Ganaderas de Hatillo sorprendieron ayer, viernes, a las Explosivas de Moca con una victoria por 75-74 en el primer juego de la serie B de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el Coliseo Juan A. Sánchez Acevedo.

Con el triunfo, Hatillo tomó ventaja de 1-0 en la serie al mejor de tres, por lo que buscará este domingo asegurar su pase a la semifinal, cuando reciban a Moca en el Coliseo Raymond Dalmau, de Quebradillas, a las 8:00 p.m.

Samantha Fuehring adelantó a las Explosivas, 74-72, con 1:26 por jugarse en el cuarto parcial. Sin embargo, las Ganaderas reaccionaron con temple en los segundos finales. Essence Booker encestó un tiro libre y Okako Adika sumó dos más desde la línea de los suspiros, dándole la ventaja definitiva a Hatillo, 75-74, restando 19 segundos.

En la última posesión, Moca tuvo la oportunidad de llevarse el partido, pero el intento de media distancia de Ashley Torres en el último segundo no encontró el aro.

Adika lideró la ofensiva ganadora con 27 puntos. Le siguieron Booker con 18 unidades y McKenzie Forbes con 15. Por Moca, Hillary Martínez aportó 22 tantos, mientras que Fuehring registró un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes.

En el Coliseo José “Buga” Abreu, las Pollitas de Isabela defendieron con éxito su casa al dominar cómodamente 82-66 a las Criollas de Caguas en el inicio de la serie C.

Quionche Carter brilló con 22 puntos por las Pollitas, respaldada por Nina De León con 19 y Kaelynn Satterfield con 12. Por Caguas, Asia Taylor comandó la ofensiva con 17 unidades, Victoria Suárez añadió 11 y Jackie Benítez completó la noche con 10 tantos.

Los cuartos de final continúan este sábado con las Monarcas de Juana Díaz visitando a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente. A su vez, las Gigantes de Carolina viajarán a Manatí para enfrentar a las Atenienses en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”. Ambos encuentros comenzarán a las 8:00 p.m., con transmisión televisiva desde Manatí por Punto 2.