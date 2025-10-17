Imani McGee, refuerzo de las Monarcas de Juana Díaz, fue nombrada el jueves la Jugadora Más Valiosa del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF)en la ceremonia de los Valores del Año, celebrada en el Museo de los Deportes de Guaynabo.

La hermana de JaVale McGee, importado de los Vaqueros de Bayamón en el BSN, promedió un doble-doble de 21.4 puntos y 15.5 rebotes por juego a lo largo del torneo.

Este rendimiento fue clave para que Juana Díaz ponchara su boleto a la postemporada como el octavo clasificado. Gracias a esa labor, acumuló 176 puntos con 29 votos de primer lugar para llevarse el premio de ‘MVP’ y Defensora del Año, reafirmando su dominio en ambos lados de la cancha.

Indiana Pagán, de las Atenienses de Manatí, fue galardonada como la Nativa del Año. Pagán acumuló una media de 14.1 unidades y 7.3 capturas por partido. Obtuvo 128 puntos para asegurar el premio.

Nina de León, de las Pollitas de Isabela, ganó el premio de Novata del Año con una abrumadora votación de 238 puntos, incluidos 44 votos de primer lugar que la colocaron en la cima. De León se destacó en el transcurso de la campaña con un registro de nueve tantos, 5.5 rebotes y seis asistencias por encuentro.

Nairimar Vargas, de las Cangrejeras de Santurce, fue reconocida como la Mejor Sexta Jugadora tras promediar 7.2 puntos y 4.2 capturas saliendo del banco.

Katie Villarini, de las Criollas de Caguas, también fue premiada como la canastera de Mayor Progreso. Villarini anotó 10.2 unidades por juego con el quinteto del “Valle del Turabo”.

Rafael Muñiz, técnico de las Pollitas, fue seleccionado como Dirigente del Año luego de llevar a Isabela al tercer puesto del escalafón liguero con marca de 12-6. El doctor Aurelio Collado, dueño de las Monarcas, se llevó el galardón de Apoderado del Año.

Como parte de la ceremonia, también se exaltó a la tercera clase del Salón de la Fama del BSNF, en la que se inmortalizó a las exjugadoras Esmary Vargas, Yesenia Méndez y Miriam “Betty” Segarra por su destacada trayectoria dentro del baloncesto femenino puertorriqueño. Además, recibieron este honor como propulsores de este deporte Juan Cruz Resto, Myrna Lora Cruz y de manera póstuma Modesto Jiménez Porto.