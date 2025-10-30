La tenimesista boricua Adriana Díaz avanzó el jueves a los octavos de final del WTT Champions Montpellier 2025, que se celebra en Francia, tras vencer en cuatro parciales a la china Zhu Yuling, sexta en el ranking mundial.

Díaz se impuso con marcadores de 11-5, 7-11, 11-7 y 11-8, en un partido que duró 34 minutos y 18 segundos.

Con este triunfo, la utuadeña, en la posición número 18 del mundo, enfrentará este viernes, a las 3:15 p.m., hora de Puerto Rico, a la surcoreana Shin Yu-bin, número 14 del ranking global.

Se medirán por el pase a los cuartos de final en un torneo que reúne a la élite del tenis de mesa mundial y reparte $500,000 en premios.

El último enfrentamiento entre Díaz y Yu-bin fue en los octavos de final del WTT Champions Frankfurt 2024, mientras que su primer duelo fue en el WTT Contender Tunis 2022. La asiática domina la serie particular 2-0.

No obstante, Díaz logró vencerla por equipos en el World Championships Teams Busan 2024, en el que ganó su partido individual 3-0. Sin embargo, Puerto Rico cayó 3-1 ante Corea del Sur.

La victoria sobre Yuling marcó, además, la segunda ocasión en que la boricua derrota a una jugadora china. Su primera hazaña fue en el WTT Champions Macao 2025, al imponerse en cinco parciales sobre la número cinco del mundo, Yidi Wang.