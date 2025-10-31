Los visitantes mandaron en la jornada del jueves de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), con victorias de los Cafeteros de Yauco y los Patriotas de Lares en sus respectivos compromisos.

En el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, los Cafeteros impusieron su defensa y dominio en la malla para superar por la vía rápida a los Mets con parciales de 25-16, 25-19 y 25-17. Yauco controló el partido con una clara ventaja en bloqueos (11-5), ataques (35-25), defensas (28-17) y asistencias (9-4). Además, contuvieron por completo la ofensiva metropolitana, sin permitir que ningún jugador de Guaynabo alcanzara doble dígito en puntos. Los locales solo fueron superiores en pases (39-19).

PUBLICIDAD

Brandon Rattray lideró a los Cafeteros con 16 puntos, incluyendo 11 en ataques, dos bloqueos y tres servicios directos. Axel Meléndez aportó 14 unidades.

Por los Mets, Danny Martínez fue el mejor con siete puntos. Con la victoria, Yauco mejoró su marca a 2-1 y acumula cinco puntos para ocupar el tercer lugar de la tabla, mientras Guaynabo cayó a 1-3 y se mantiene sexto con cuatro puntos.

En el Coliseo Rafael Llull, los Patriotas de Lares defendieron su invicto al vencer 3-1 a los Gigantes de Adjuntas con parciales de 25-20, 21-25, 25-22 y 25-18. Con los tres puntos, Lares elevó su récord a 3-0 con ocho unidades, solo un punto detrás de los bicampeones Caribes de San Sebastián (3-0, 9 puntos).

Los Patriotas dominaron en bloqueos (7-5), servicios directos (5-1), pases (45-37) y asistencias (32-25), mientras Adjuntas superó en ataques (50-47) y defensas (46-40).

Nick West y Garnett Muagututia encabezaron la ofensiva de Lares con 13 puntos cada uno, seguidos por Jair Santiago con 12.

Por Adjuntas (0-4, un punto), Cristian Encarnación brilló con 21 unidades y Roberto Pérez sumó 11.

Los partidos del viernes: Corozal visita a Naranjito y Carolina a San Sebastián, ambos desde las 8:00 p.m.