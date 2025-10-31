Lares extiende su invicto y Yauco derrota a Guaynabo de visitante
Los Patriotas se impusieron sobre Gigantes de Adjuntas en cuatro sets.
Los visitantes mandaron en la jornada del jueves de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), con victorias de los Cafeteros de Yauco y los Patriotas de Lares en sus respectivos compromisos.
En el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, los Cafeteros impusieron su defensa y dominio en la malla para superar por la vía rápida a los Mets con parciales de 25-16, 25-19 y 25-17. Yauco controló el partido con una clara ventaja en bloqueos (11-5), ataques (35-25), defensas (28-17) y asistencias (9-4). Además, contuvieron por completo la ofensiva metropolitana, sin permitir que ningún jugador de Guaynabo alcanzara doble dígito en puntos. Los locales solo fueron superiores en pases (39-19).
Brandon Rattray lideró a los Cafeteros con 16 puntos, incluyendo 11 en ataques, dos bloqueos y tres servicios directos. Axel Meléndez aportó 14 unidades.
Por los Mets, Danny Martínez fue el mejor con siete puntos. Con la victoria, Yauco mejoró su marca a 2-1 y acumula cinco puntos para ocupar el tercer lugar de la tabla, mientras Guaynabo cayó a 1-3 y se mantiene sexto con cuatro puntos.
En el Coliseo Rafael Llull, los Patriotas de Lares defendieron su invicto al vencer 3-1 a los Gigantes de Adjuntas con parciales de 25-20, 21-25, 25-22 y 25-18. Con los tres puntos, Lares elevó su récord a 3-0 con ocho unidades, solo un punto detrás de los bicampeones Caribes de San Sebastián (3-0, 9 puntos).
Los Patriotas dominaron en bloqueos (7-5), servicios directos (5-1), pases (45-37) y asistencias (32-25), mientras Adjuntas superó en ataques (50-47) y defensas (46-40).
Nick West y Garnett Muagututia encabezaron la ofensiva de Lares con 13 puntos cada uno, seguidos por Jair Santiago con 12.
Por Adjuntas (0-4, un punto), Cristian Encarnación brilló con 21 unidades y Roberto Pérez sumó 11.
Los partidos del viernes: Corozal visita a Naranjito y Carolina a San Sebastián, ambos desde las 8:00 p.m.