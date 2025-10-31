San Antonio. Victor Wembanyama brilló con 27 puntos, 18 rebotes, seis asistencias y cinco tapas, y los Spurs de San Antonio se colocaron en una foja de 5-0 por primera vez en su historia, al superar el jueves 107-101 al Heat de Miami.

San Antonio había ganado cuatro partidos consecutivos para abrir una temporada en tres ocasiones anteriores, la más reciente en 2017. Los Spurs, el Heat y los Kings de Sacramento eran los únicos conjuntos que nunca habían comenzado una temporada con un registro de 5-0.

Miami no pudo evitar que San Antonio saliera de ese grupo a pesar de un esfuerzo determinado.

Bam Adebayo contabilizó 31 puntos, diez rebotes y tres asistencias por el Heat en un enfrentamiento de pivots elegidos al Juego de Estrellas.

Miami jugó sin Norman Powell (distensión inguinal), Tyler Herro (tobillo), Kasparas Jakucionis (ingle) y Nikola Jovic (contusión en la cadera), pero el equipo mermado hizo un buen esfuerzo en el último cuarto antes de que se rompiera su seguidilla de tres victorias.

El Heat montó una racha de 17-1 en los primeros 4:35 minutos del último cuarto. El único punto de San Antonio llegó con el segundo tiro libre de Wembanyama.

Pese a una ventaja de 29-20 lograda por el Heat en el último cuarto, los Spurs definieron el duelo con una racha de 8-3.