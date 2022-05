Dallas. Luka Doncic provocó la risa de los reporteros al decir que se tomaría una semana de descanso después de que Dallas perdiera ante Golden State en la final de la Conferencia Oeste, poniendo fin a la temporada más larga en la carrera de la joven superestrella.

La pregunta no será en tono de broma cuando se le pregunte a Doncic cuánto pesa cuando se abran los campos de entrenamiento en unos cuatro meses.

El acondicionamiento del joven de 23 años y cómo encaja el roster a su alrededor serán los temas más candentes de la temporada baja mientras los Mavericks intentan sacarle provecho a su primer viaje más allá de la primera ronda de los playoffs desde que ganaron su único campeonato hace 11 años.

“Básicamente, no dejé de jugar baloncesto desde el comienzo de la pasada temporada de la NBA”, dijo Doncic después de una derrota por 120-110 el jueves ante los Warriors en el quinto juego. “Probablemente me tomaré una semana de descanso y luego volveré a jugar. La salud es lo más importante en el baloncesto. Si no estás sano, no vas a jugar”.

O en su caso, si no estás en forma, no vas a jugar bien.

Doncic fue criticado a principios de la temporada por eso, y reconoció que era un problema, ya que luchó por sus elevados estándares y los Mavericks comenzaron lentamente bajo el entrenador de primer año Jason Kidd, el amador del equipo campeón de Dallas.

Doncic no tuvo mucho descanso en la última temporada baja después de la derrota de Dallas en la primera ronda porque la temporada comenzó tarde. El All-Star luego llevó a Eslovenia a su primera plaza olímpica, luego a las semifinales en Tokio antes de que dos derrotas impidieran que su país de origen obtuviera una medalla.

Una ausencia por COVID-19 se extendió durante la temporada para darle tiempo a Doncic para trabajar en su acondicionamiento y recuperarse de una lesión en el tobillo. Regresó cuando Dallas comenzó su ascenso que les vio ir de un récord de 16-18 a convertirse en el cuarto sembrado en el Oeste con 52-30.

Kidd dijo que visitaría a Doncic este verano en su “territorio local”, e insinuó que el acondicionamiento físico será parte de la conversación.

“Creo que el siguiente paso es entender cuánto dura realmente la temporada si quieres ganar un campeonato”, dijo Kidd. “Y creo que este es un buen comienzo para ellos”.

Los Mavericks tiraron la toalla a la idea de parear a Doncic con Kristaps Porzingis, cambiaron al letón de 7′3″ a Washington y alteraron la mezcla en torno a su estrella. Fue el primer gran movimiento del nuevo gerente general, Nico Harrison.

Ahora volverán a enfrentarse a la pregunta de si Doncic necesita un coprotagonista, empezando por volver a fichar a Jalen Brunson. Seleccionado en la segunda ronda el mismo año en que Doncic fue reclutado tercero en la general, Brunson aumentó su valor al promediar 21.6 puntos en los playoffs.

El propietario de Dallas, Mark Cuban, parecía confiado en mantener a Brunson después de la derrota en el quinto juego. Los Mavericks también saben que necesitan ayuda en la posición de centro después de que Kevon Looney jugó un papel muy importante en la victoria de Golden State.

“Nos reuniremos y realmente nos concentraremos en el tipo de jugador de J-Kidd”, dijo Cuban a Bally Sports Southwest después del partido. “Jugadores que pueden proteger múltiples posiciones y que sean duros, que conozcan su rol, que sean físicos, que tengan un motor”.

Spencer Dinwiddie fue la pieza clave proveniente de Washington en el acuerdo de Porzingis. Tendrá más ayuda como escolta en Tim Hardaway Jr., quien no volvió a jugar después de romperse un pie en enero.

Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith tienen papeles importantes como defensores y especialistas en triples. Los Mavericks prosperaron en los playoffs cuando cualquiera de ellos tuvo una buena noche de tiros.

“Este no es un grupo viejo en lo absoluto”, dijo Dinwiddie. “La mayoría de nuestro grupo tiene menos de 30 años. Nuestra superestrella tiene 23. No hay razón por la que no podamos mejorar. Todo depende de la mentalidad y el enfoque en el ‘offseason’”.

Doncic tuvo quizás la peor mitad de su carrera en los playoffs cuando los Warriors construyeron una ventaja de 17 puntos al medio tiempo en el choque decisivo. Era difícil echarle la culpa después de un comienzo tan estelar en su carrera de postemporada, incluyendo un promedio de 35 puntos en juegos de eliminación. Kidd dijo lo mismo al insinuar la mentalidad de construir el roster en torno a Doncic.

“Así que entiendo que necesitamos que Luka sea grande muchas noches solo para darnos una oportunidad, y desafortunadamente no tuvo toda la suerte esta noche”, dijo Kidd. “Creo que lleva la carga mejor que nadie, y creo que nosotros como organización, ayudaremos a aligerar esa carga a medida que avanzamos”.