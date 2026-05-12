Cleveland. Donovan Mitchell tuvo su peor primera mitad en un partido de playoffs desde que se unió a los Cavaliers de Cleveland en septiembre de 2022.

Sin problemas. El lunes por la noche, el escolta All-Star siguió con una de las mejores rachas de 24 minutos de un jugador en la historia de los playoffs de la NBA.

Tras anotar solo cuatro puntos en la primera mitad, Mitchell respondió con 39 en la segunda, empatando el récord de puntos en una mitad en los playoffs de la NBA, y los Cavaliers remontaron para vencer 112-103 a los Pistons de Detroit en el cuarto partido de la semifinal de la Conferencia Este.

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“Es impresionante. No estoy seguro de haber visto en los playoffs un cambio así, en el que un chico está pasando apuros y da absolutamente la vuelta a la tortilla y cambia completamente lo de la primera parte”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

Mitchell igualó el récord de Eric “Sleepy” Floyd con un tiro libre a falta de 27.6 segundos. Tuvo la oportunidad de batir el récord, establecido en 1987 cuando los Warriors de Golden State de Floyd se enfrentaron a los Lakers de Los Ángeles en las semifinales de la Conferencia Oeste, pero falló su segundo tiro de falta.

“Todo el mundo me hizo saber que fallé un tiro libre para batir el récord”, expresó Mitchell. “Diré eso, pero vamos dos a dos hacia Detroit. Eso fue lo que vinimos a hacer a casa y eso es todo lo que importa”.

Mitchell no anotó hasta que lanzó un tiro libre a falta de 4:19 para el final del segundo cuarto. Además, falló sus seis primeros tiros de campo antes de anotar un triple desde la esquina izquierda a falta de 2:48 para el final de la primera parte.

A pesar de los problemas iniciales de Mitchell, los Cavaliers sólo perdían por 56-52 al descanso. James Harden y Evan Mobley mantuvieron a Cleveland en el partido en la primera mitad, con 26 puntos.

“Hice un bola al aire en la primera bandeja y estaba cayendo tiros cortos”, dijo Mitchell. “A veces es natural, ¿no? Realmente no estaba tratando de llegar allí y forzarlo y luego simplemente doblando en el extremo defensivo, tratando de tomar quien estoy custodiando, sacarlos de la ecuación. No estoy tropezando, íbamos cuatro abajo en el descanso.

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“Siempre os digo que no se trata sólo de marcar, sino de tu impacto global en el juego. Y para mí, fue como, ‘OK, ahora tengo la oportunidad de intentar bajar’ y entonces empecé a entrar”.

Mitchell fue 12 de 18 desde el campo en la segunda mitad, incluyendo tres de larga distancia, y fue 12 de 13 en la línea. La marca anterior de Cleveland de más puntos en una mitad fue de 31 por Mitchell en el Juego 7 de su serie de primera ronda contra Orlando en 2024.

Mitchell empató un récord de la franquicia de puntos en un cuarto con 21 en el tercero, cuando los Cavaliers tomaron el control, superando a los Pistons 38-21 en el cuarto. Anotó 15 durante la racha de 24-0 de Cleveland, que fue desde los últimos 12 segundos de la primera mitad hasta los primeros seis minutos del tercer cuarto.

La racha de 24-0 fue la más larga en un partido de playoffs de la NBA desde que Minnesota también anotó 24 seguidos en el sexto partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra Denver en 2024. También fue la racha más larga de Cleveland en un partido de postemporada desde que se llevan las estadísticas en 1997-98. La anterior fue de 19 en una semifinal del Este contra Boston.

“Donovan Mitchell nos estaba matando, y eso es prácticamente todo”, dijo el pívot de los Pistons Paul Reed.

Fue el octavo partido de Mitchell en los playoffs con al menos 40 puntos, el cuarto con los Cavaliers. Ha anotado al menos 30 puntos en tres partidos consecutivos, ya que la serie se trasladó a Detroit para el quinto partido, el miércoles, con un empate a dos.

Cleveland todavía está buscando su primera victoria de playoffs en la carretera esta temporada, y necesitará al menos una si espera llegar a las finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018.

“Hemos jugado dos buenos partidos, pero va a ser un ambiente hostil”, dijo Mitchell. “Va a ser muy divertido. Y sé que estamos preparados para el reto”.