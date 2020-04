El delantero Draymond Green ha tenido mucho que contar sobre las situaciones que vivieron los Warriors de Golden State durante la última temporada de Kevin Durant con el equipo antes de firmar con los Nets de Brooklyn a un contrato multianual en el desenlace que ha dejado en la afición los primeros dos capítulos de la serie ‘The Last Dance’.

Green se refiere al drama que reveló la serie documental de ESPN y Netflix que comenzó a ser transmitida el domingo, y en la cual se contó como los Bulls del 1996-97, en busca de su sexto anillo en ocho años, comenzó a jugar la campaña sabiendo que era la última oportunidad que tendrían para jugar juntos pues la gerencia le dejó saber a Phil Jackson que no volvería al mando del equipo aún ganando el cetro, lo que también desencadenaría en que Jordan y Scottie Pippen dejarían también al equipo. En el caso de los Warriors, Durant se había mudado a Golden State dos años antes y jugaba la campaña bajo el panorama de que sería su última allí, por lo que el equipo jugaba con una presión no del agrado de Green.

PUBLICIDAD

“Kevin aceptó el contrato de un año por su cuenta. Así que ese era el elefante en la habitación”, dijo Green a través de ESPN. “Y aunque el mensaje (del dirigente Steve Kerr) fue ´bueno muchachos, vamos a darlo todo este año porque no sabemos lo que traerá el próximo´, estaba la situación del contrato de Kevin, el de Klay Thompson y, de alguna manera, me metí en eso del contrato. ... Y ese era el tipo de elefante en la habitación, y aunque Steve lo abordaba diciendo: ´Vamos a disfrutar este año porque no sabemos qué nos deparará el próximo”. No necesariamente tenía el mismo peso, porque lo que debió sucedido era que Kevin saliera y dijera ´Esto será el último, así que hagámoslo’ o 'este no es mi último año’”.

Green fue más allá al señalar que Durant fue el culpable de que los demás jugadores tuvieron que responder constantemente a las preguntas sobre el futuro del equipo.

“Cada vez que hablábamos con los medios de comunicación, a Klay y a mí nos preguntaban sobre nuestros contratos y esto se debía estrictamente a Kevin, porque mientras eso sucedía, Klay decía: ´Quiero ser un Warrior para siempre. Quiero estar aquí porque comenzamos esto. Aquí es donde quiero estar. Estoy diciendo que quiero estar aquí por el resto de mi carrera, comenzamos esto, construimos esto, quiero terminar mi carrera aquí con los muchachos con los que comencé´”, recordó Green.

“Y luego tenías a Kevin diciendo, ´No sé lo que haré el año que viene´. Tal vez no importaba, pero sí importaba porque no era la única persona que tenía que responder esa pregunta. Era la última persona que tenía que responder esa pregunta porque realmente no decía nada, no decía mucho a los medios, en todo caso, les debió que decir que se callaran”, agregó.

Los Warriors perdieron en la Serie Final de la NBA ante los Raptors de Toronto. Durant, quien se lesionó durante la serie, pasó a firmar con los Nets de Brooklyn.