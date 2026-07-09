Un día antes del inicio de la semifinal de la Conferencia B contra los Leones de Ponce, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) acogió el jueves una suspensión por dopaje impuesta al refuerzo Montrezl Harrell que le impedirá jugar con los Atléticos de San Germán en la postemporada.

El control fue realizado el 29 de enero de 2025 mientras Harrell se encontraba en Australia jugando con los Adelaide 36ers de la NBL, la principal liga de ese país. Según el director de torneo, Ricardo Carrillo, el jugador no arrojó positivo a ninguna sustancia para mejorar el rendimiento, pero no completó el proceso de la prueba, por lo que fue sancionado.

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El castigo fue informado al refuerzo el pasado 29 de junio, último día de la temporada regular del BSN. Harrell disputó dos días antes su último partido con San Germán frente a los Capitanes de Arecibo, en el que firmó un impresionante doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes, además de encestar el canasto de la victoria.

Sin embargo, Carrillo recibió la noche del miércoles una notificación formal de la NBL sobre la suspensión, vigente hasta enero de 2027, luego de iniciar una investigación para corroborar si el jugador enfrentaba alguna sanción.

“Recibí ayer una notificación formal de la liga de Australia a través de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. A base de lo que yo había investigado, redacté una resolución que hoy se la envié a todos los apoderados, incluyendo al presidente, explicando detalladamente lo que ocurrió”, contó el director de torneo del BSN a Primera Hora .

“El 29 de enero de 2025 le notificaron al jugador que le iban a hacer una prueba de dopaje fuera de competencia. Él les indicó que llevaba practicando desde las 9:00 a.m. y que estaba deshidratado. Con todo y eso, Harrell orinó 40 mililitros. Más tarde ese día, orinó 40 mililitros adicionales, pero el mínimo que puedes orinar en una prueba de dopaje son 90 mililitros y él orinó 40”.

“Harrell dijo que no podía orinar más y la persona encargada de hacerle el control de dopaje le advirtió que no se podía ir porque eso sería una violación al reglamento, ya que se considera como si no se hubiese hecho la prueba. Eso conlleva una sanción de cuatros años, pero él señaló que no podía orinar más y se fue”, continuó.

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Carrillo explicó que los oficiales de control antidopaje redujeron la sanción a dos años, con carácter retroactivo al 29 de enero de 2025, al concluir que Harrell sí intentó completar la prueba, pero no pudo hacerlo, además de que no arrojó positivo a ninguna sustancia prohibida.

De acuerdo con el director de torneo del BSN, la liga no tenía conocimiento de este proceso, ya que estos casos se mantienen confidenciales hasta que la decisión es final y firme.

Los Atléticos, por su parte, contrataron al licenciado José Solá, exdirector de torneo del BSN, y presentaron una apelación para que se levante la suspensión temporalmente hasta que se celebre una vista.

Reaccionan los Atléticos

El apoderado del equipo de San Germán, José “Cheo” Rivera, realizó una expresiones escritas publicadas en las redes sociales sobre el incidente.

“Ante la situación relacionada con la suspensión del jugador Montrezl Harrell, deseamos informar que este es un asunto estrictamente personal del jugador y que no guarda relación alguna con la franquicia de los Atléticos de San Germán, ni con su participación en el BSN. No obstante, nuestra franquicia ha mostrado su apoyo y continuará asistiendo a Harrell durante todo el proceso”, lee el comunicado.

“Desde el inicio de esta situación, Montrezl Harrell, junto a sus agentes y su equipo legal, ha estado atendiendo este asunto de manera activa y responsable, conforme a los procesos correspondientes, con el objetivo de lograr una pronta resolución”, continúa.

Harrell, de 32 años y 6’7” de estatura, estuvo varias semanas de junio fuera por un esguince del ligamento colateral medial, pero regresó el 27 de junio para el último juego de la temporada regular de los Atléticos.

Promedió 17.2 puntos y 10 rebotes a lo largo de la temporada regular y fue incluido en el Equipo Ideal del BSN 2026. Su trabajo ayudó a que San Germán terminara en la primera posición de la Conferencia B con marca de 21-13.