Desde que Dwyane Wade cerró el libro en su carrera como jugador de la NBA, le puede dedicar más tiempo a su rol de papá y a los retos que vienen acompañados con el trabajo.

Durante su aparición en “The Ellen DeGeneres Show”, Wade habló sin tapujos del momento que uno de sus hijos le informó que es transgénero y cómo eso lo transformó como papá.

Somos orgullosos padres de un adolescente en la comunidad LGBTQ y somos orgullosos aliados también -Dwyane Wade

“Zaya, de 12 años, llegó a la casa -no sé si todos saben que, originalmente llamado Zion, es un niño, llegó a casa y dijo ´quiero hablar con ustedes. Pienso seguir hacia adelante y estoy listo para vivir mi verdad. Quiero que se refieran a mi como ella. Me encantaría que me llamen Zaya´”, recordó Wade durante su intervención en el programa.

PUBLICIDAD

Wade y su esposa, la actriz Grabielle Union, no han sido tímidos a la hora de abiertamente apoyar a Zaya en el proceso.

“Somos orgullosos padres de un adolescente en la comunidad LGBTQ y somos orgullosos aliados también”, dijo Wade. “Tomamos nuestros roles y responsabilidades como padres muy en serio. Cuando uno de los hijos llega a casa con una pregunta, cuando uno llega a la casa con una situación, cuando llega con un algo, es nuestro trabajo como padres escuchar, darles la mejor información posible. Eso no cambia porque la sexualidad está involucrada ahora”.