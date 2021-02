Aunque su meta de inmediata es clasificar a la Selección Nacional de baloncesto masculino a la AmeriCup 2022 la próxima semana, el dirigente Eddie Casiano ya tiene en marcha el plan de reclutamiento para el Repechaje Olímpico que se jugará en Belgrado, Serbia, el próximo 29 de junio.

El mentor anticipa una preselección “bastante grande” para el importante compromiso que solo otorgará un boleto para las Olimpiadas de Tokio, celebración que sigue en pie pese a las complicaciones de la pandemia en el país sede.

Casiano no quiso revelar nombres, pero indicó que ha estado de alguna manera en contacto con todos los candidatos a formar el equipo, incluyendo los jugadores colegiales.

“Vamos de ventana en ventana. No vamos a hablar de jugadores que no están aquí. La representación de ahora es importante, en estos momentos. Sí hemos tenido conversaciones con todos los jugadores colegiales, con todos”, dijo el también dirigente de los Piratas de Quebradillas en el BSN a Primera Hora.

Una vez termine esta ventana y esté más claro de lo que suceda con el Repechaje, vamos a estar comunicarnos con el grupo que queremos tener y la preselección que va a ser bastante grande para comenzar a practicar a tiempo - Eddie Casiano

“Estamos buscando más información de algunos. Me gustaría visitarlos como antes, pero con la situación del COVID-19 no lo ha permitido. No nos hemos comunicado con el 100 por ciento, pero sí estamos al tanto de todos. Una vez termine esta ventana y esté más claro de lo que suceda con el Repechaje, vamos a estar comunicarnos con el grupo que queremos tener y la preselección que va a ser bastante grande para comenzar a practicar a tiempo”, agregó.

Puerto Rico juega el 19 y 20 de febrero en el Coliseo Roberto Clemente frente a México y Bahamas, respectivamente, por la clasificación a la AmeriCup 2022. Los boricuas juegan para 1-3, al igual que los bahameños, mientras que los mexicanos tienen marca de 2-2 en el Grupo D, liderado por Estados Unidos (4-0). Los primeros tres equipos en la llave avanzan al torneo que define un campeón de la Región de América.

Para la preparación del Repechaje, Casiano puso en duda las participaciones de todos los canasteros universitarios debido a que necesita el permiso de los colegios para reclamarlos. André Curbelo, Jhivvan Jackson, Arnaldo Torro, Ethan Thompson y George Conditt son algunos de los jugadores en el radar de la Federación de Baloncesto como futuros integrantes de seleccionado adulto.

“Usualmente se nos ha complicado porque el verano para ellos es (un periodo) para recuperar las clases perdidas durante la temporada. Ahí es que reponen. Además, que los programas de sus equipos trabajan en su físico (en esos meses). Casi siempre se nos complica tener los jugadores jóvenes en verano porque están en la NCAA. Las universidades invirtiendo en estos jugadores y complican el permiso para representar el país en verano”, indicó Casiano.

Iván Gandía es uno de los jugadores que están activos actualmente en los entrenamientos del Equipo Nacional en preparación para la última ventana del clasificatorio al torneo AmeriCup 2022.

Jackson, uno de los mejores anotadores de la nación y nieto del veterano mentor Flor Meléndez, se encuentra en su último año de elegibilidad en la NCAA con la Universidad de Texas de San Antonio.

Se espera que el conjunto para el Repechaje esté liderado por el veterano armador José Juan Barea. Otros de los jugadores de impacto con quien Casiano ha tenido conversación es el centro Tyler Davis, quien se excusó de jugar en el pasado Mundial de China en 2019. Actualmente, el pívot juega en Corea del Sur.

“Se ha tenido contacto con él. Quien está a cargo del proceso de reclutamiento es Carlos Arroyo (exjugador). Yo he hablado con él. Estamos viendo cómo lo podemos tener para verano”, declaró.

Además de los puertorriqueños y los serbios, en Belgrado jugarán Italia, República Dominicana, Senegal y Nueva Zelanda. Puerto Rico está en el grupo B con los italianos y los senegaleses. Los primeros dos equipos de cada llave avanzan a las semifinales. Solo el ganador del repechaje avanzará a Tokio 2020.