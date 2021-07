Los integrantes del Equipo Nacional de baloncesto masculino recogerán sus pertenencias para luego dirigirse a sus respectivos destinos tras la eliminación en el Repechaje Olímpico en Belgrado, Serbia, con la frente en alto.

A pesar de que se quedaron cortos de conseguir el último boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el dirigente Eddie Casiano ve razones para sentirse optimistas por la dirección que está tomando el programa nacional. Serbia superó a Puerto Rico 102-84 en la semifinal del certamen.

“Es un grupo joven. Muchos de ellos no habían tenido la experiencia de participar en este tipo de torneo. Compitieron, me siento orgulloso y honramos a Puerto Rico de la mejor manera que pudimos”, reaccionó Casiano después del revés.

El conjunto adulto contó con varios rostros nuevos, entre ellos, George Conditt, quien el sábado sumó 20 puntos ante Serbia.

“Será positivo para el futuro si continuamos trabajando con estos muchachos para seguir mejorando y compitiendo para ser un mejor equipo en este nivel de baloncesto. Me siento muy orgulloso de mi grupo. Compitieron por casi los cuatro periodos, pero nunca nos dieron el beneficio de la duda en las faltas personales. Serbia tuvo 34 tiros libre y nosotros solo nueve. Eso nos sacó el aire. Jugamos duro en la defensa y cada vez que teníamos la oportunidad de ponernos en juego, nos pitaban una falta. Mis muchachos salieron y dieron todo lo que tenían por 40 minutos”, señaló Casiano.

La ausencia del equipo masculina en una justa olímpica se extiende. La última vez que Puerto Rico estuvo presente fue en Atenas 2004. El Equipo Nacional no contó con la presencia de José Juan Barea, Tyler Davis, Ángel Rodríguez y Ramón Clemente, quienes por diversas razones optaron por declinar la convocatoria o se retiraron del seleccionado.

“Han sido cuatro años duros. Hemos tenido jugadores entrando y saliendo. Lo único que he impuesto es disciplina y muchas prácticas. A algunos de los muchachos no les gusta eso, pero tengo a un grupo joven que está dispuesto a sacrificar para mejorar y representar al país con dignidad. Jugar duro, especialmente en torneos donde la gente no espera mucho de nosotros”, sostuvo Casiano.