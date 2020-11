Eddie Casiano también acudió a las redes sociales para responderle al dueño de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yadier Molina, luego de que el destacado receptor de las Grandes Ligas cuestionara la decisión del mentor del Equipo Nacional de convocar a jugadores del BSN para la segunda ventana clasificatoria para el AmeriCup a finales de este mes en Estados Unidos, y así poner en riesgo la salud de los atletas en medio de la pandemia causada por el COVID-19.

En un extenso mensaje, Casiano, también dirigente de los Piratas de Quebradillas, le recuerda a Molina que lleva muchos días encerrado en la ‘burbuja’ del BSN en Río Grande, al tiempo que le explica que las reglas y las fechas de los eventos de la FIBA no son redactadas o escogidas por él, sino por ese organismo deportivo.

PUBLICIDAD

Asimismo, hace un desglose de los eventos en los que ha representado al país y le reprocha el que entienda que su ego es más grande que las preocupaciones en torno a la salud de los jugadores. Le dice que entiende su frustración, pero que debe de comprender que él quiere llevar el mejor equipo a la competencia organizada por la FIBA. Culmina su exposición invitándolo a una charla sobre el baloncesto y el béisbol cuando la pandemia lo permita.

Esta contestación el dirigente de los Piratas obedece a una publicación del Molina en su cuenta de Instagram en la que el veterano receptor boricua le reclama a Casiano sus expresiones en un artículo publicado en El Nuevo Día en el que se defiende de las críticas que ha recibido por la convocatoria de los 24 integrantes de la preselección nacional para la segunda ventana clasificatoria de FIBA rumbo al AmeriCup 2022, que se realizará del del 27 al 30 de noviembre en Estados Unidos. Es de conocimiento que hay apoderados que no quieren que jugadores de sus equipos salgan de la ‘burbuja’. Los Vaqueros podrían perder, al menos, un jugador para la ventana en medio de la acción del BSN. Los estelares Ángel Rodríguez y Benito Santiago aparecen en el listado de la Federación.

A continuación, reproducimos el texto completo de Casiano.

“Te escribo desde la Burbuja del BSN donde llevo días sin mi familia.

“No hay discusión en que ambos conocemos de primera mano lo que significa defender los colores de Puerto Rico y la pasión que aquellos que hemos sido atletas profesionales sentimos por el deporte y por los colores de la patria puertorriqueña.

PUBLICIDAD

“En mi caso, soy el dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto. En conjunto con la Federación de Baloncesto tengo a cargo la confección del equipo que nos representará. No determino el lugar ni la fecha de los eventos internacionales, incluyendo la próxima ventana, no redacté las reglas de FIBA y mucho menos el acuerdo de afiliación entre el BSN y la Federación. Cualquier inconformidad con esas reglas debe debatirse en otro foro. Ahora que eres parte de la Junta de Directores del BSN tienes oportunidad de hacerlo internamente y con la Federación de Baloncesto.

“Me limito a participar de la confección del equipo técnico, los jugadores y a dirigir la Selección Nacional. Esas funciones no me las atribuyo sino están dispuestas por FIBA y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. NADIE en la Federación de Baloncesto disfruta de convocar jugadores en medio de una temporada. No tenemos alternativa mientras estemos afiliados a FIBA.

“Por otro lado, mi amor por el BSN tampoco puede estar en disputa. Debuté en esta liga a los 15 años. No reside en mi corazón ánimo de lastimar a una institución que de una forma u otra me permitió hacer realidad mi sueño de jugar baloncesto profesionalmente, representar a Puerto Rico y en la cual he laborado por cerca de 32 años. 21 de los cuales fui jugador y se me convocó a eventos internacionales. “He estado relacionado como jugador y como dirigente a varias de las franquicias del BSN y todas tienen mi respeto.

PUBLICIDAD

“A eso súmale que soy dirigente de los Piratas de Quebradillas. Uno de los equipos que tiene jugadores convocados. En Quebradillas el baloncesto es una religión. En poco tiempo comprenderás que en el baloncesto Boricua si no ganas te botan. No parece muy inteligente convocar jugadores de mi equipo para que perdamos, la Burbuja del BSN sea un fracaso, tal vez me boten y pierda parte de mis ingresos.

“Asimismo, mi amor y respeto por la vida y la salud de los jugadores tampoco debe cuestionarse. Ambos sabemos que sin jugadores no hay espectáculo. La mera insinuación de que mi ego está por encima de la salud y bienestar de los jugadores está fuera de lugar.

“Estoy próximo a cumplir 50 años y quiero pensar que mi trayectoria está trazada y clara. Si a estas alturas necesito llamar la atención a mis logros o fracasos la cosa está mala. Sería tan absurdo como que tú necesitaras probarle al mundo que has sido uno de los más grandes receptores en la historia de Puerto Rico y las Grandes Ligas. Como dice la frase, lo que se ve no se pregunta. Usted es de Maguayo en Dorado y yo soy de Flamboyan Gardens en Bayamón.

“Por lo demás, entiendo la frustración y el coraje que puedes sentir como apoderado al pensar que se convoca a uno de tus jugadores. No espero menos del competidor que todo Puerto Rico sabe que eres. Debes esperar lo mismo de mí porque como dirigente de la Selección Nacional no acepto se limite mi derecho a seleccionar el mejor equipo. Aunque estoy dispuesto a ayudar para no lastimar a nadie. Esta responsabilidad y las decisiones relacionadas las tomo con seriedad y sabiendo las consecuencias. La respuesta es sencilla. Yo también soy un guerrero mi hermano. Te entiendo y solo pido me entiendas a mí.

“Cuando el Covid-19 lo permita nos reunimos un rato para yo aprender de pelota y explicarte algo de baloncesto. También podemos hablar de cómo mejorar el baloncesto.

“Te envío un saludo honesto y respetuoso porque ambos somos calle!!!”.