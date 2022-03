Pregúntele a Eddie Casiano por la Selección Nacional de Baloncesto de la actualidad y su respuesta será redirigida hacia los Atléticos de San Germán del Baloncesto Superior Nacional.

“Esa página la cambié y estoy enfocado en San Germán”, respondió el entrenador que fue despedido del puesto de dirigente nacional en octubre del año pasado luego de cinco años al mando del conjunto.

Como el sagaz entrenador que siempre ha sido en torno a lo que dice y no dice a la prensa, Casiano obvio hoy hablar del Equipo Nacional, de su salida y de lo que piensa de todo lo sucedido y en su lugar afirmó que está a gusto con su nuevo proyecto al frente de los Atléticos, equipo con el que debutó como jugador en la década del 1980.

Mencionó específicamente que se siente fresco en San Germán, luego de no ser la excepción de los dirigente nacionales que salen drenados del Equipo Nacional, como por lo general ocurre con sus técnicos.

“Creo que llegó en el momento oportuno de volver a San Germán. Perdí dos trabajos; perdí Quebradillas, perdí la Selección Nacional. San Germán me llegó como anillo al dedo. Salgo de una situación incómoda, pero me meto en donde empecé. Esto me da más energías, vibras. Sabemos que cuando un dirigente sale de la Selección Nacional sale quemado. La puerta que se me abrió en San Germán fue espectacular porque puedo rehacerme de nuevo como coach y trabajar de la forma en que me gusta”, dijo Casiano en un aparte con Primera Hora en medio de la celebración hoy martes del Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso del BSN.

Eddie Casiano regresa este año al equipo con el cual debutó jugando en la década del 1980 y el cual el año pasado le retiró su número en una vistosa ceremonia previo a un partido. ( Jorge A. Ramírez Portela )

Casiano representó, de hecho, a los Atléticos en el sorteo.

Sobre el proyecto para la Ciudad de Las Lomas, dijo que están tratado de formar un equipo competidor para la histórica franquicia que ha mermado en participaciones en la postemporada. Y agregó que existe un ambiente fervoroso en el pueblo por lo que se está cuajando allí.

Entre las movidas que Casiano ya ha realizado al mando de los Atléticos, equipo del cual también desempeña la función de gerente general, estuvo la de cambiar al armador nacional Gary Browne y al juvenil Phillip Wheeler a los Piratas a cambio de Jorge Bryan Díaz, Luis ‘Pelacoco’ Hernández y José ‘Money’ Rodríguez. El entrenador dijo que era la forma de poder fortalecer el equipo considerando que Browne casi no ha jugado en la Isla porque está siempre activo en ligas en el extranjero. Además la presencia de Hernández y Díaz le permitirán no tener que hacer importaciones de jugadores de la pintura y sí del perímetro, anotadores, que le ayuden a competir a diario. Mientras, en el sorteo eligió en la primera ronda al colegial Eric Ayala.

Como verán, dar forma a los nuevos Atléticos le tienen muy ocupado y animado, lo que le ha ayudado a dejar atrás todo el mal sabor del despedido del Equipo Nacional a semanas de la apertura del sistema de ventanas de clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA 2023, cuando todavía tenía vigente un contrato por dos años y venía de lograr, pese a las limitaciones que tiene el programa nacional, clasificaciones a la Copa Americup 2022 y a la pasada Copa del Mundo en la que Puerto Rico logró su primer pase a la segunda ronda desde el Mundial Indianápolis 2002. Además ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y el programa que él dirigía ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019.