El Baloncesto Superior Nacional ha reportado en la mañana de hoy una serie de multas contra tres integrantes de los Capitanes de Arecibo debido a una serie de expresiones realizadas al cierre de su partido anoche en Guaynabo, en las cuales se hicieron expresiones consideradas por la liga como difamatorias en contra del arbitraje del torneo.

Las multas anunciadas fueron de $1,500 contra el armador Walter Hodge, Jr., de $2,000 contra el dirigente de los Capitanes, Juan Cardona, y de $2,500 contra el asistente auxiliar Pedro González.

El parte de prensa anunciando las multas destaca que las expresiones ‘difamatorias’ fueron ofrecidas a medios de circulación general.

Uno de ellos lo fue el periódico El Nuevo Día. Tras el partido, en conversación con el reportero Jorge Figueroa Loza, Cardona criticó que Hodge estuvo sentado casi toda la primera mitad luego de haber sido penalizado con dos faltas personales en los primeros cinco minutos del juego.

“El juego es de jugadores. Cuando Walter Hodge no juega la primera mitad completa... no te estoy diciendo que no va a pasar lo mismo en Arecibo, pero pienso que el juego es de los jugadores. Cuando ves un partido de alto nivel, tú no ves a nadie saliendo por faltas. Dejas que el otro equipo te gane. No que tu mejor jugador esté en el banco con dos faltas comenzado el partido”, comentó Cardona a El Nuevo Día luego del encuentro.

“El pareo es uno brutal entre (Gary) Browne y Walter. Es cuestión de que, quien gane, sea mejor que el otro. No es que uno de los dos esté jugando 20 minutos y el otro juegue 15. Así es una pelea fácil. Walter o cualquiera. Cuando Guaynabo vaya a Arecibo, el juego es de jugadores. Esta serie va a ser larga. Entonces, ¿la gente va a pagar un boleto por no ver a los tipos jugar? Es mi opinión. (El arbitraje) tiene que ser consistente”, agregó.

Hodge y González, por su parte, hicieron expresiones en la misma transmisión del encuentro que fue televisado por Punto 2.

González, entrevistado durante el mismo partido al finalizar el primer cuarto del juego, expresó que a Walter “es que no lo dejan jugar” cuando se le preguntó por qué no había jugado más en la primera mitad.

Hodge, mientras tanto, cuando acabo la primera mitad fue captado por una cámara mientras caminaba al camerino y aprovechó la misma para hablar directamente a la transmisión diciendo “déjenme jugar”.

La serie de cuartos de final entre los Mets y Capitanes descansa hoy y regresa a juego mañana miércoles en Arecibo.

Los Mets están en ventaja 1-0 luego de haberse alzado con un triunfo por final 96-82 en la noche del lunes.