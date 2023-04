A 67 días de que se celebren los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) y el Baloncesto Superior Nacional (BSN) todavía negocian qué jugadores podrían ser convocados para el equipo masculino boricua, que buscará defender su medalla de oro en el torneo que se celebrará del 1 al 5 de julio.

La expectativa del Copur es que la selección masculina de baloncesto sea “tan buena” como la femenina, que llevará su mejor talento disponible para el evento. Eso a pesar de que, para dicha fecha, se estará disputando en la isla la postemporada del BSN que, a su vez, no tiene la intención de detener el torneo.

Sobre ese y varios temas más –principalmente el proceso de clasificación de los atletas puertorriqueños a San Salvador– hablaron el lunes la presidenta del Copur, Sara Rosario, así como el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR), Fernando Olivero Lora, durante una mesa redonda en el salón de conferencias Joaquín Martínez Rousset, de la Casa Olímpica, en San Juan.

“Hubo una reunión entre la Fbpur, el BSN y el Copur. Básicamente nos escuchamos todas las partes. Cada uno expuso sus preocupaciones y criterios. Pero el tema principal es que tenemos que buscar y llevar el mejor talento disponible”, expresó Rosario.

El 23 de abril cierra la “lista larga de inscripciones” de los atletas que representarán a Puerto Rico en San Salvador, mientras que un mes después, el 23 de mayo, es la inscripción final.

Si bien Rosario está de acuerdo con que algunos de los mejores prospectos de baloncesto del país formen parte del conjunto puertorriqueño, la intención es que se lleve a lo “mejor de lo mejor”.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario (derecha), junto al director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora. ( MARCOS CABALLERO )

Cosa que, según la presidenta, igualmente está de acuerdo el gerente general de la Selección Nacional, el exjugador Carlos Arroyo.

“No nos podemos conformar solo con atletas de equipos eliminados. De hecho, en la reunión estuvo Arroyo. Él fue muy enfático de que un equipo de baloncesto nivel centroamericano tiene que ser de gran nivel, como el país merece”, agregó.

Rosario aseguró que son conversaciones que se retomarán próximamente.

“Es una charla que tenemos con varios capítulos pendientes. Queremos ganar ese oro nuevamente. No podemos limitarnos. Carlos (Arroyo) está siendo meticuloso en ese aspecto. Queremos llevar un equipo contendor al igual que el femenino, que será ‘top’. Sabemos que hay un torneo del BSN y luego el Mundial de Básquetbol. Todos tenemos que ceder para lograr el objetivo”, sostuvo Rosario.

Puerto Rico conquistó la presea dorada de baloncesto masculino en Barranquilla 2018 al imponerse en la final, 91-68, al anfitrión Colombia.

En aquel entonces, el equipo dirigido por Eddie Casiano contó con una plantilla repleta de jugadores del BSN. Entre ellos, David Huertas, Gary Browne, Javier Mojica, Ramón Clemente, Ricky Sánchez, Jorge Bryan Díaz y Carlos “Yao” López, entre otros.

Actualmente, el DAR tiene 254 (130 féminas y 124 masculinos) atletas certificados en 116 eventos para San Salvador 2023.

La proyección que desea cumplir el organismo es de 350-380 atletas en 200-220 eventos.

Alcanzar las 100 medallas, el objetivo para San Salvador

El objetivo principal del Copur es que la delegación boricua alcance o rebase las 100 medallas en general en San Salvador. También las 20 de oro conseguidas en Barranquilla 2018.

Aunque, ahora lo tendrán que hacer sin el semifondista y medallista centroamericano, Wesley Vázquez, quien será baja para San Salvador 2023, al igual que Rob Napolitano.

“Identificamos dos atletas que no podrían llegar a los puntos requeridos que establece el nuevo método de clasificación de atletismo. Ellos son Napolitano y Vázquez”, destacó Olivero.

“Wesley, a día de hoy, no estará participando. Ahora mismo está en un proceso de recuperación por problemas con su talón de Aquiles. Pero entendemos que, para los Panamericanos, sí estaría disponible”.

Quedan oficialmente 186 días para los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile.

Otra modalidad la cual el Copur esperaba medallas en San Salvador, pero quedó cancelada, fue la de patineta. “Eran dos medallas proyectadas”, añadió Rosario.

Tampoco surfing (SUP) y escopeta (fosa mixto y fosa equipos en femenino).

No obstante, tanto Olivero como Rosario, se mostraron ilusionados con el desempeño que podría tener el equipo de hockey sobre césped femenino.

“La federación está haciendo un trabajo muy bueno con ellas. Están entrenando como nunca, para que entren a los primeros cuatro puestos”, señaló Olivero.

Otra modalidad que tendrá representación puertorriqueña, a pesar de no estar afiliada, es la de ajedrez.

“Aunque ajedrez no es un ente no afiliado, en San Salvador tendremos gente participando. Eso no significa que van a estar, también, en los Panamericanos. Pero sí contaremos con ellos en San Salvador”, dijo Rosario.

Los deportes con cupo que el Copur rechazó fueron hockey masculino (18 atletas) y en remo (dos plazas en individual peso abierto, doble par masculino peso abierto).

El DAR, finalmente, anunció 63 cupos obtenidos para 98 atletas (47 féminas y 51 hombres) para los Panamericanos 2023.

Los deportes con cupos son: lucha, natación, sóftbol femenino, surfing, taekwondo, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela y voleibol de playa.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se escenificarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.