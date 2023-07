Guanajuato, México. Cuando Valeria Serrano, una joven mexicana de 18 años, se reportó a trabajar de manera voluntaria para la FIBA AmeriCup 2023, no tenía ni idea qué esperar.

Entonces, el pasado miércoles, le informaron que sería la “attaché” (persona que acompaña a un equipo) de la Selección de baloncesto femenino de Puerto Rico.

Y aunque lo único que conocía de la isla era la música de Bad Bunny, Daddy Yankee y Wisin y Yandel –sin buscarlo– se ha convertido en una auténtica bendición para la delegación boricua.

O como bien señala el dirigente Jerry Batista, “en la MVP”.

Sentada en una de las butacas del Domo de la Feria de León, donde se lleva a cabo el torneo, y con una ‘jersey’ oficial de Puerto Rico, Serrano habló de su hasta ahora grata experiencia con el combinado patrio.

“Esta camiseta me la dio el equipo de Puerto Rico”, dijo a este medio con una sonrisa. “Me han tratado muy bien. Esto lo hago de forma voluntaria, sin cobrar. Es una nueva experiencia para mí”, agregó.

Serrano, oriunda de esta misma ciudad, juega como alera con el combinado de baloncesto de la Universidad De La Salle Bajío.

“No sabía quiénes eran las jugadoras que venían y tampoco el staff. Apenas las conocí el viernes”, explicó.

“Y la impresión que me he llevado es que son gente muy divertida, muy amable. Me gusta su forma de ser. Me han tratado muy bien. Son gente muy linda y es un gusto tenerlos aquí”, destacó.

Gracias a Serrano, tal y como indicaron el gerente general Juan Antonio Flores Galarza, así como el gerente de operaciones, Jaime Parés, la canastera Arella Guirantes pudo reportarse al equipo antes del inicio del torneo.

Guirantes, que se desvinculó del Storm de Seattle de la WNBA, tuvo que viajar hacia Guadalajara a último momento.

Valeria Serrano conocía muy poco de Puerto Rico hasta que le tocó ser la voluntaria a cargo de asistir al equipo. Ahora desea algún día venir a la Isla. ( Josian Bruno Gómez )

Así las cosas, desde la ciudad de León, Serrano ayudó a la delegación a conseguir un vehículo que buscara a Guirantes al estado de Jalisco. El resto es historia.

“Un día normal para mí es llegar al hotel, a la hora que me citen. Si por ejemplo comen a las 7:30 a.m., llego a las 7:00 a.m. A veces tomo transporte y en otras ocasiones mi mamá me lleva. Cuando terminan, regresó a mi casa a las 10:00 a.m. Y después vuelvo de nuevo. Yo les digo a ellos que aquí tienen una casa, también”, añadió.

Serrano estudia licenciatura en derecho, y quiere seguir jugando baloncesto hasta donde pueda.

“Si se da la oportunidad de jugar profesional, lo seguiré haciendo. Es un deporte que me gusta mucho”, expresó.

Y Serrano, ¿cuándo visitará la isla?

“Ahora que he visto (por internet), es un lugar muy bonito. Ahora estoy fascinada con Puerto Rico. Yo nunca he salido de México”, apuntó.