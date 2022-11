Luego de su primera práctica con el Equipo Nacional de Baloncesto esta semana, fotos de Aleem Ford fueron colocadas en las redes sociales de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, y una persona que las vio fue Zoraya Díaz, la madre humacaeña del canastero de 6′8″.

“Ella sabía que estaría en el equipo, pero cuando vio las fotos fue que finalmente asimiló la noticia. Ella creció en la Isla, así que poder ver a su hijo en la cancha con esta camiseta significó muchísimo para ella”, manifestó Ford, uno de los tres jugadores ‘nuevos’ que se integran a la selección nacional de Puerto Rico para sus compromisos de este fin de semana en la quinta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023.

El quinteto patrio tiene dos importantes partidos en el Coliseo Roberto Clemente que debe ganar para colocarse en una posición de clasificación al certamen mundialista que se efectuará entre agosto y septiembre del próximo año en Filipinas, Japón e Indonesia. La posición sería una que luego deberían defender en la ventana de febrero. En cambio, derrotas en este fin de semana complicarían las opciones de Puerto Rico de regresar al próximo Mundial.

El viernes, Puerto Rico se mide con el seleccionado de Colombia, a las 8:10 p.m., y el lunes, recibirá en el mismo lugar y en el mismo horario al combinado de Uruguay.

“Estos dos partidos nos ponen cerca del Mundial. Así nos hemos preparado y ese es el mensaje desde el día uno. Tenemos la oportunidad y estamos cerca. Así que hay que aprovechar y ejecutar en casa”, dijo el dirigente de Puerto Rico, Nelson Colón.

Como parte de la segunda ronda de estos clasificatorios, doce equipos fueron divididos en dos grupos, E y F. Separan sus boletos al Mundial los primeros tres equipos de cada grupo y el mejor cuarto lugar entre ambos. Al momento, Puerto Rico juega para 4-4 y está quinto en el Grupo F luego de Estados Unidos (7-1), Brasil (5-3), México (5-3) y Uruguay (5-3). Colombia es el último del grupo con 2-6.

De acuerdo con Caracol Sports, aunque el róster del equipo colombiano cuenta con jugadores como Hansel Atencia (Movistar Estudiantes España) y Braian Angola (Galatasaray Turquía), no se incluyó a Jaime Echenique, quien es el único colombiano que ha logrado debutar en la NBA. Este no hizo el viaje debido a compromisos con su equipo en la G League.

Ford, Devon Collier y Gian Clavell son los únicos jugadores que no estuvieron con el equipo de Puerto Rico en la pasada ventana y en el AmeriCup, lo que le da consistencia, química y confianza a Colón y al resto del equipo.

“(Esta vez) Empezamos con un grupo que está bastante adelantado. No empezamos de cero. Estamos repasando las cosas que tenemos que hacer integrando a Ford, que es nuevo. Nos da una versatilidad de jugadores que entienden cómo queremos jugar y qué tenemos que hacer. Adelantamos un poco el proceso porque lo menos que tenemos es tiempo”, expresó Colón.

Ford, por su parte, no pudo ocultar la ansiedad por salir ya al tabloncillo.

“Todo esto significa mucho. Luego de la primera práctica, mi mamá me llamó y me dijo lo emocionante que era verme con este uniforme. Y luego familia y amistades me contactaron, entonces entendí que esto se trata de más que baloncesto. Venir aquí y representar a la Isla ha sido grandioso, así que estoy ansioso por los próximos juegos”, finalizó Ford.