En ruta a su participación de la Copa del Mundo Sub-17 de la FIBA en Estambul, Turquía, el Equipo Nacional Juvenil de Baloncesto de Puerto Rico hizo una parada en España para jugar unos fogueos, entre ellos uno contra la selección de Italia ante la cual jugarán este viernes por el pase a la ronda de los últimos cuatro equipos del campeonato.

Y aunque el resultado en el fogueo fue uno adverso para los boricuas, por margen de 16 puntos, la escuadra que dirige el exjugador del BSN, Eddin ‘Guayito’ Santiago, llegó a estar a cuatro puntos de su rival faltando unos cuatro minutos de juego. Y además enfrentó el encuentro sin contar con los servicios del defensa Felipe Quiñones, quien el miércoles anotó 42 puntos para llevar a Puerto Rico a sacar de carrera del torneo a la potente selección de Francia para colocarse así en la ronda cuartos de final de torneo.

PUBLICIDAD

El juego frente a Italia por el pase a la ronda semifinal será este viernes, a las 10:30 de la mañana en horario de Puerto Rico, 5:30 p.m. en Estambul.

Contanto con el empuje que le da a los muchachos boricuas su triunfo sobre Francia el miércoles, y por la previa experiencia de fogueo contra Italia, Santiago entiende que Puerto Rico saldrá a buscar seguir dando palos en el Mundial.

“Esa victoria sobre Francia es bien gratificante. Estar entre los mejores ocho te da otra standing. Así que saldremos ante Italia pensando que podemos competir por esa victoria”, dijo Santiago a Primera Hora.

Vicent Stewart Jr. lucha aquí un rebote en la acción del juego ante Filipinas. ( Suministrada )

La conversación con este medio a 24 horas del juego precedía una jornada de práctica en la que Puerto Rico trabajó en los aspectos que necesitará ejercer ante Italia para tener la opción a la victoria.

“Italia, como vimos en el fogueo, es un equipo que mete el triple. Todos sus jugadores son tiradores. Y son el mejor equipo de este torneo lanzando. A esta edad usualmente todavía los equipos no tienen tanta efectividad. Así que tenemos claro que tenemos que defender la línea sin descuidar el perímetro porque tiene a un delantero de 7′2 pies y a un centro de 6′11″, dijo Santiago.

Dicho esto, Puerto Rico buscará, como ha sido su norma en el torneo, iniciar jugando defensa de hombre a hombre. En esencia solo han abandonado la misma cuando el pito ha estado finito y se han metido en problemas de faltas.

“Lo bueno es que tenemos ese primer juego de referencia. Ellos comenzaron ganándonos de 29 pero nos pegamos a cuatro. Ahí ellos tuvieron que mirarnos con otros ojos. Así que vamos a darnos la oportunidad. Mientras pase eso hay break”, dijo Santiago.

PUBLICIDAD

Puerto Rico juega en el torneo para 2-2. Perdió sus primeros dos encuentros por 89-63 frente a España y por 95-80 ante Lituania. Avanzaron a octavos de final con un triunfo en su último juego de la primera ronda sobre Filipinas por 98-53. Y entonces vino el palo sobre Francia en el cruce por el pase a los cuartos de final.

Italia, por su parte, ha transitado por una ruta similar. Perdió sus primeros dos ante Argentina por 83-79 y ante Turquía por 79-74. Luego avanzó de ronda venciendo por 95-69 a Nueva Zelanda y pasó a cuartos de final sorprendiendo a Australia, venciéndoles por 95-91.

Felipe Quiñones guió con 42 puntos al Equipo Nacional a la victoria sobre Francia. ( Suministrada )

De otra parte, Santiago apuntó que será grande contar estar vez ante Italia con Quiñones, aunque dijo que no espera que tenga que repetir lo que hizo ante Francia.

“Felipe vino lastimado del torneo Sub-16 en Argentina, y no pudo practicar los primeros días por el cantazo que recibió. Y luego se enfermó. Practicó un solo día con nosotros antes de irnos para España. Y ya en España, en un fogueo contra los españoles, se lesionó el tobillo y lo guardamos para protegerlo para el Mundial. Él tuvo ese gran juego y no está todavía al 100 por ciento. Lo que hizo en ese juego contra Francia no podemos esperar que lo haga todos los días”.

Puerto Rico participa por tercera ocasión en su historia en el Mundial Sub-17. En el 2014 finalizó en quinta posición. Tenía entonces en su roster a jugadores como Arnaldo Toro, Iván Gandía, Jorge Pacheco y Jesús Cruz.

Luego en el 2018 en Argentina ganó la medalla de bronce con jugadores como Phillipe Wheeler, André Curbelo y Jermaine Miranda.

No estuvo en los Mundiales del 2016 y del 2022, ambos jugados en España. Mientras, el del 2020 fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19.