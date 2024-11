¡Aquí van los varones!

Encabezado por el nuevo cuerpo técnico que dirige Carlos González y en el que figura José Juan Barea, el Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico viajó este lunes en la tarde con destino a Washington D.C., en donde juega el viernes el primero de dos partidos de ventanas FIBA clasificatoria para el AmeriCup 2025.

Los dos partidos de esta ventana no definen clasificaciones o eliminan las opciones. Puerto Rico juega en el Grupo D y ahí tiene marca de 1-1, luego de dividir honores con Bahamas en la primera ventana. Cuba y Estados Unidos, también parte del grupo, igualmente juegan para 1-1. Los boricuas lideran el grupo por un punto de ventaja en la diferencia de goal average. Le siguen en orden Estados Unidos, Cuba y Bahamas.

PUBLICIDAD

La Selección juega el viernes ante Estados Unidos (1-1) en Washington D.C. y el lunes ante Cuba (1-1) en La Habana.

A tono con su carácter, González partió tranquilo hacia su primera oportunidad dirigiendo al seleccionado en sustitución del renunciante Nelson Colón, en una de las sillas más juzgada del deporte boricua, sino la más.

Dijo que tal vez las cosas cambien cuando esté oficialmente en la línea, pero aclaró que al día de hoy todo es rutinario gracias a su experiencia como asistente de Colón en el pasado ciclo, incluido el regreso histórico de la Selección al nivel olímpico en París 2024.

“Siempre lo he dicho: Nelson me dio la oportunidad de meter las manos, como se dice, en la preparación del grupo. Así que no lo veo diferente. Pero eso lo digo hoy. Tal vez sea distinto cuando esté en esa silla (viernes). Es más responsabilidad. Es lo que conlleva el puesto de entrenador. Pero honestamente es una continuidad a lo que hemos hecho, de lo que había pasado, pero con más responsabilidad. Uno sabe en dónde se metió y estoy loco por comenzar”, dijo.

De izquierda a derecha, Christian Dalmau, José Juan Barea y Wilhelmus Caanen, nuevos asistentes técnicos del Equipo Nacional. ( Archivo )

Barea, Wilhelmus Caanen y Cristian Dalmau son los nuevos asistentes técnicos del equipo y de González. Debutan en el equipo en esta ventana. Cada uno tiene su especialidad dentro del cuerpo técnico, como Barea, que estará a cargo de los ‘gares’ del equipo, mientras Caanen y Dalmau trabajarán con los estudios de los rivales, dijo González.

“Vamos a buscar las fortalezas de cada uno para tratar de ayudar al equipo”, especificó González.

PUBLICIDAD

La Selección viajó desde Puerto Rico con su cuerpo técnico y siete jugadores, liderados por el cubano Ysmael Romero y Tjader Fernández. En Washington se integrarán los otros cinco jugadores

Jorge “Georgie” Pacheco, Iván Gandía, Stephen Thompson, hijo, Alfonso Plummer, Phillip Wheeler, Jesús Cruz, Alexander Morales, Alexander Kappos, Arnaldo Toro, Jordan Cintrón y Christian Negrón completan la plantilla que verá acción ante Estados Unidos y que está en planes para viajar a Cuba.

“Tengo la experiencia del pasado ciclo y estas primeras ventana marcan la diferencia porque todos los equipos están comenzando y no están activos y hay que sacar la mayor ventaja de los partidos. Dividimos en la ventana anterior y esta ventana es sumamente importante para entonces venir a Puerto Rico y conseguir la clasificación. El equipo es nuevo. Carlos trae su nueva dinámica, sus principios. Cuando se trae esa inyección de más jugadores del patio es una dinámica diferente. Son chicos jóvenes, con deseo de representar a su País. Dan el máximo”, describió Romero la edición del equipo para la cercana ventana.

La tercera ventana de clasificación es en febrero del 2025. Puerto Rico jugará como local.

La competencia de esta ventana será dura. González describió que Estados Unidos convocó a un “buen grupo” para Washington D.C. y que Cuba “dio candela la última vez que le enfrentó”.

El primer ‘cliente’ es Estados Unidos de anfitrión y, como es su norma, grande de estatura.

“Trajeron un buen grupo. Todos son exenebeás. Es un equipo flexible, alto, con tres centros, lo que no es usual en ellos. Tienen cuatro jugadores de 6′7, 6′8, flexibles. Tienen a David Stockton que para nosotros es conocido. Es un grupo bien balanceado”, dijo.