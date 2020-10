Lake Buena Vista, Florida. Jimmy Butler tenía un vendaje en la rodilla derecha y una venda en el tobillo izquierdo. El armador titular y el centro de su equipo están en duda para jugar en el segundo partido de las Finales de la NBA. Y su equipo del Heat de Miami viene de una derrota desmoralizante ante los Lakers de Los Ángeles.

Dado a eso, Butler cree que existe la percepción de que esta serie ya terminó. “Me inclino a diferir”, dijo Butler ayer.

Diga esto por el Heat: están caídos, pero se niegan a creer que están ni siquiera cerca de quedar fuera de circulación. El segundo juego de la final esta noche, con Miami preparándose para estar sin el armador Goran Dragic debido a una fascia plantar izquierda desgarrada y sin el centro ‘Todos Estrellas’ Bam Adebayo, debido a una lesión en el cuello recién diagnosticada, además de sus problemas continuos en el hombro.

“Cuando llueve, llueve a cántaros”, dijo Butler, quien jugará con un tobillo adolorido en el segundo partido. “Sin embargo, en general, todavía se espera que ganemos. Llegamos aquí por una razón. Nos damos cuenta de que pertenecemos (a este escenario). Definitivamente necesitamos a esos dos tipos, no me malinterpretes. Pero siempre he dicho, el siguiente hombre sube cuando un hombre cae”.

Los Lakers ganaron el primer juego 116-98, una puntuación que no mostró exactamente cuán disparejas fueron las cosas durante gran parte del juego. Miami comenzó con una racha de 25-12; los Lakers anotaron 75 de los siguientes 105 puntos del juego, una ráfaga asombrosa. Un déficit de 13 puntos a mitad del primer cuarto se convirtió en una ventaja de 32 puntos a mitad del tercero para los Lakers.

Eso, combinado con los problemas de lesiones de Miami, parece indicar que los Lakers tienen el control total de este enfrentamiento. Dragic había sido el máximo anotador de Miami en las primeras tres rondas de playoffs. Adebayo es el mejor reboteador del equipo y se está convirtiendo en una superestrella.

El dirigente de los Lakers, Frank Vogel, dijo que planea que Dragic y Adebayo jueguen. Pero incluso si no pueden ir, Vogel dijo que su cuadro del último periodo en el primer juego, un grupo que incluyó a Kendrick Nunn y Kelly Olynyk, quienes verían roles mucho más importantes si Dragic y Adebayo están fuera, presenta algunos desafíos.

“Tienen un ejército de muchachos que juegan un gran estilo de juego, eso es muy, muy difícil de marcar”, dijo Vogel. “Trabajan muy duro en el lado defensivo y tenemos que prepararnos para quien esté en uniforme”.

Los Lakers tienen a un LeBron James encerrado -que estuvo a una asistencia de extender su récord de triples dobles en series finales- y Anthony Davis hizo que su debut en la final pareciera fácil con 34 puntos. Pero James no da nada por sentado, revelando que estuvo despierto hasta las 4:30 a.m. del jueves viendo el vídeo del primer desafío.

Y dijo que notó un montón de maneras en que los Lakers pueden ser aun mejores.

“Estamos jugando contra un equipo de baloncesto excepcional”, dijo James. “Obviamente, bien dirigido. Tenemos que seguir entendiendo que al entrar al segundo juego ... van a hacer ajustes en el segundo juego y debemos estar preparados para eso”.

Nunn tuvo 18 puntos en el primer juego. Fue el abridor de Miami durante toda la temporada regular, terminó segundo en la votación de Novato del Año, pero se ha utilizado con moderación en los playoffs, en parte porque Dragic ha sido muy bueno, y en parte porque Nunn se perdió los primeros 25 días de Miami en la burbuja por su recuperación del coronavirus.

“Estoy listo para jugar”, dijo Nunn. “He estado listo, he estado toda la temporada. Tenía que dar un paso al frente, y así de simple. Estaré listo para jugar y competir, y salir y tratar de conseguir una victoria”.

Los números muestran claramente que los ganadores del primer juego generalmente prevalecen en una serie. El Heat sabe que no es una regla absoluta. James también. Los tres títulos de la NBA de Miami llegaron después de las derrotas en el primer juego de las finales. James fue parte de dos de esas remontadas, y su tercer campeonato en Cleveland se ganó de la misma manera.

Esto se siente un poco diferente, por supuesto, dadas las preocupaciones por las lesiones.

“Esto es cuando te sientes más vivo, cuando te ponen a prueba de manera competitiva y te desafían de nuevas formas, de diferentes formas”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Este es un oponente de calidad. Esta es la forma en que se supone que está configurado todo el sistema de playoffs. Se supone que se volverá más difícil y desafiante en cada ronda y que el mejor equipo gane al final”.