Miami. Jimmy Butler se presentó con unas pantuflas azules a lo que oficialmente se consideró una práctica. Kyle Lowry trató de distraerse en una sesión de entrevistas.

Nikola Jokic siguió diciendo que no le interesan las estadísticas. Jamal Murray habló sobre la forma en que se está divirtiendo.

En este punto, no hay mucho trabajo de cancha en los días de descanso para el Heat de Miami o los Nuggets de Denver.

El cuarto duelo de las Finales de la NBA se lleva a cabo el viernes por la noche en Miami, y será la única vez en la serie que haya sólo un día de reposo entre un par de partidos. Los Nuggets, apoyados en un esfuerzo histórico de Jokic y Murray, retomaron la ventaja en la serie, al imponerse el miércoles por 109-94

PUBLICIDAD

De ganar el cuarto partido, ampliarían su ventaja a 3-1 y estarían a una victoria de la coronación.

“Es muy divertido, mucho. Todavía nos estamos divirtiendo”, aseguró Murray el jueves. “Tratamos de resolver juntos este rompecabezas. Todos hemos estado soñando en llegar a esta etapa. Tenemos a veteranos de la liga que no han llegado a estas alturas luego de 15 o 16 años de jugar. Así que no puedes menospreciar esta oportunidad, sabiendo que no es algo de todos los días. Se requiere mucho trabajo para estar acá”.

Murray y Jokic aportaron sendos triples dobles con 30 puntos para la victoria en el tercer partido. Jamás una dupla había logrado semejantes cifras en la historia de la NBA.

Y hasta donde puede saberse, Jokic tuvo el primer partido de al menos 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la historia de las Finales. Como siempre, recibió las noticias de su más reciente logro estadístico con un resonante bostezo.

Prefiere enfocarse en lo que considera una partida de ajedrez, entre el Heat y los Nuggets.

“Ellos hacen una movida y nosotros otra”, dijo. “Pienso que éste es el momento en que los jugadores muestran lo que tienen”.

Hubo otros 15 casos de compañeros que consiguieron triples dobles en el mismo partido, pero nunca con 30 puntos. El hecho de que ello ocurra, no sólo en los playoffs, sino en las Finales, suma valor histórico al desempeño.

Desde luego, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, no perdió tiempo en meditar sobre los números.

“Cuando observamos el video, como personal y como equipo, no vemos si hay algo histórico en esta noche”, dijo. “Buscamos atender todas las áreas que requieren mejoría”.