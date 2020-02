Los Ángeles. Michael Jordan dijo que no veía a Kobe Bryant como un rival por el mítico honor de ser reconocido como el mejor jugador del baloncesto en la historia.

En su lugar, dijo que llegó a amar a Bryant como un hermano menor, lo que nunca tuvo, y como un estudiante deseoso de aprender de las experiencias de Jordan y de sus destrezas.

“Él quería ser el mejor jugador de baloncesto que pudiera ser”, dijo Jordan hoy lunes durante el servicio de recordación en honor a Bryant celebrado en el Staples Center. “A manera que fui conociéndolo, quise ser el mejor hermano mayor que pudiera ser”.

Al decir esas palabras, Jordan comenzó a llorar. Su mensaje fue uno muy emotivo en el que dio detalles grandes de una amistad muy cercana que tuvo en vida con Bryant, y la cual no fue muy pública hasta ahora.

Bryant, la estrella de los Lakers, pereció el pasado 26 de enero al accidentarse un helicóptero en el que viajaba junto a su hija de 13 años, Gianna María, y otras siete personas.

“Cuando Kobe murió, una parte de mí murió”, declaró Jordan. “Y mientras miro alrededor de esta arenas y alrededor del mundo, una pedazo de ustedes también pereció, de lo contrario, no estarían aquí. Esas son las memorias con las que tendremos que vivir y de las cuales aprender. Yo prometo que desde este día en adelante, viviré con las memorias de haber conocido a aquel hermano mejor a quien traté de ayudar de todas las formas que pude. Descansa en paz, pequeño hermano”.

Michael Jordan lloró durante casi todo su mensaje. (Marcio Jose Sanchez)

Las palabras de Jordan, el relativamente tímido hombre ante los medios y multimillonario dueño de los Hornets de Charlotte, fueron las palabras más emotivas ofrecidas durante la ceremonia de dos horas por alguien que no fuera la viuda Vanessa Bryant. Jordan también proveyó una imagen memorable cuando ayudó a Vanessa a dar los pasos para bajar por la escalera de la tarima luego que ella ofreció su mensaje de recordación a su esposo e hija.

La brillante carrera de Bryant con los Lakers de Los Ángeles despegó en la parte final de la década del 1990 cuando Jordan ya estaba empacando los detalles de su propia estelar carrera con los Bulls de Chicago. Los dos escoltas de agresivas ofensivas compitieron frente a frente, con Jordan inicialmente decidido a no ceder terreno ante la próxima gran estrella de su posición.

Pero luego que se conocieron, Bryant comenzó a bombardear a Jordan con llamadas tarde en las noches y con preguntas sobre cómo podía mejorar su juego. Cuando un ya retirado Jordan viajó a Los Ángeles para visitar a Phil Jackson, su otrora entrenador y quien entonces era dirigente de Bryant, Jordan recibió una bienvenida singular de parte de Byrant, quien le preguntó si trajo sus tenis para poder jugar uno a uno.

“No importaba dónde me viera, inmediatamente me retaba”, dijo Jordan. “Y lo admiré por su pasión. Uno rara vez ve a alguien que está buscando y tratando de mejorarse cada día, y no solo en el deporte, si no también como padre, como esposo. Yo he sido inspirado por lo que ha hecho, y por lo que compartió con Vanessa y lo que compartió con sus niñas”.

Además de ofrecer el gran mensaje del servicio, también proveyó una de las grandes imágenes del día al ofrecer la ayuda a Vanessa Bryant cuando esta bajó de la tarima. (Marcio Jose Sanchez)

Bryant se mantuvo haciéndole preguntas a Jordan aún cuando ya ambos estaban retirados. Tan solo un par de meses atrás, Bryant le texteo a Jordan para algún consejo sobre cómo enseñarle algunas movidas a Gigi Bryant, quien aspiraba a tener una carrera como jugadora de baloncesto.

Jordan es el quinto mejor anotador en la historia de la NBA con 32,292 puntos. Bryant, quien jugó en 274 partidos más que Jordan, superó a su ídolo en dicha lista en su penúltima temporada en diciembre del 2014.

Los 33,643 puntos que marcó Kobe en su carrera actualmente lo presentan como el cuarto mejor anotador de todos los tiempos detrás de Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y LeBron James.

Jordan ganó seis campeonatos con los Bulls, mientras que Bryant conquistó cinco campeonatos en siete finales jugadas con los Lakers.

Los fanáticos han debatido durante décadas comparando a Jordan y Bryant, y comparando a ambos con James. A Jordan ese juego no le interesa.

“Kobe nunca dejó nada sin hacer en la cancha, y creo que eso es lo que él quisiera que nosotros hagamos”, dijo Jordan. “Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Por eso es que debemos vivir en el momento. Y debemos disfrutar cada instante. Debemos buscar y pasar la mayor parte del tiempo que podamos con nuestros familiares y amigos. Con aquellas personas a quien absolutamente amamos”.

Jordan estuvo lloroso varias veces durante su mensaje, detalle que le permitió traer un tema que le ayudó a poner un poco de aliento a lo que era una actividad bien solemne.

Estando muy consciente del meme que hay del Jordan Lloroso en el que sale una foto de The Associated Press del día en el que fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto y que se usa sobreimpuesta sobre otras atletas y figuras públicas en momentos de molestias o pérdidas, Jordan bromeó diciendo: “Ahora él me tiene… Voy a tener que mirar a otro meme de mí llorado por un tiempo”, dijo Jordan mientras la concurrencia comenzó a reir.

“Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto porque no quiero ver esa imagen por tres o cuatro años”, agregó Jordan. “Pero esto es lo que Kobe Bryant hace en mí. Estoy bastante seguro que Vanessa y sus amigos todos pueden decir lo mismo. Él sabe como llegar a uno y afectarlo personalmente. Aún estuviera siendo un dolor en el trasero, uno sentía un sentido de amor por él y por la manera en que él podía sacar lo mejor de uno, y él hizo eso para mí”.