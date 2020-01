Las inspecciones realizadas hasta el momento en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens, no reflejan daños estructurales como consecuencia de los temblores que han ocurrido durante un mes en la zona sur, por lo que no debe haber inconveniente con que los Leones de Ponce juegen en esa instalación municipal desde el inicio de la temporada 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Leones inauguran la campaña el domingo 1 de marzo recibiendo a los Vaqueros de Bayamón.

“Se han hecho inspecciones oculares. El lunes y el jueves se van a hacer más inspecciones de protocolo, pero lo que se ve hasta ahora, es que daños estructurales no hay. Lo que estamos esperando ahora es que luego de estas próximas inspecciones, se entregue el certificado de que todo está bien”, dijo a Primera Hora el apoderado de los Leones, el ingeniero Jerry Misla.

Tras los fuertes sismos ocurridos el 7 de enero y en días posteriores, se temió que la emblemática instalación deportiva había tenido severos daños. Pero tras ser inspeccionada, Misla dijo que solo puede tener daños menores, como algunos cristales rotos.

“Para (el huracán) María se habían roto unos cristales, ahora se rompieron otros. Pero hay que ver luego de esa inspección que se haga ahora, aunque estructuralmente no haya nada, puede ser que haya que empañetar un área, arreglar algo. Y para eso tenemos que esperar el resultado final de la inspección”.

Incluso, el ejecutivo ponceño anticipó que el quinteto podría entrenar en el Pachín Vicens en dos semanas. Los Leones ya comenzaron sus prácticas utilizando el Polideportivo Los Caobos en Ponce y el coliseo de Juana Díaz.

“Hasta ahora parece que sí. Si hay cositas que arreglar, quizás me tarde una semana más en practicar (en el Pachín), en lo que se hacen esas cosas. Si no es la próxima semana, para la otra ya se debe entregar la certificación para nosotros entrar. Si hay algo que corregir puede tomar una semana más. Pero no vislumbro en tardar más de dos semanas en entrar a practicar”.

Buena matrícula

Por otro lado, Misla expresó que las prácticas dirigidas por el técnico Wilhelmus Caanen ya cuentan con la participación de un nutrido grupo de los principales jugadores nativos de los subcampeones como el armador Carlos Rivera, el alero Ángel Daniel Vassallo, los delanteros Carlos ‘Yao’ López y José Guitián, el escolta Luis López y el centro Peter John Ramos.

El apoderado de los sureños dijo que el escolta Sammy Mojica y el centro Matt López deben llegar a la Isla la próxima semana, el refuerzo Eric Griffin a mediados de mes cuando finalice su participación en Australia y el estelar escolta Víctor Liz es esperado como una semana antes del inicio del torneo.

El alero Ángel Daniel Vassallo es uno de los jugadores estelares de los Leones de Ponce que ya está en la Isla preparándose para la temporada. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

Sobre el segundo refuerzo, Misla dijo que el equipo no tiene prisa en contratarlo ya que se sienten con la profunidad como para comenzar la campaña con un solo importado.

“Sobre el otro refuerzo, nosotros queremos ver la plantilla completa del equipo y ahí tomaremos una decisión si traemos el refuerzo al principio o si esperamos un tiempo para traerlo. Es una decisión que se va a tomar estratégicamente. La firma de Yao, sumado a los jugadores que ya teníamos como Matt López, Peter John y ahora Griffin, nos fortalece la pintura y eso nos da una ventaja que el otro refuerzo, cuando decidamos traerlo, sea del perímetro. Vamos a evaluar todas las opciones, no estamos amarrados a una idea específica porque queremos ver como estamos. Ahora tenemos esa libertad”, agregó Misla.

Los Leones también se mantienen atentos al delantero Jordan Murphy, quien está activo en la G-League. En 29 partidos en esta temporada, el jugador de 6’6’’ seleccionado por los sureños en el sorteo del año pasado, promedia 9.8 puntos y 6.3 rebotes con Iona Wolves, quinteto afiliado a los Timberwolves de Minnesota.

“Tenemos comunicacion con su agente y con su familia. Con los jugadores de la G-League siempre existe la posibilidad de que lo suban a la NBA, así que según transcurra la temporada tendremos una idea más clara, pero él sabe que Ponce quiere que venga para acá”, expresó Misla sobre Murphy, que aún no ha debutado en el BSN.

También durante la temporada, una vez termine su participación en la NCAA con Liberty, se integrará a los Leones el armador ponceño George Pacheco Ortiz, primera selección del sorteo de nuevo ingreso hace dos semanas. Ponce además tiene en su roster otros dos canasteros colegiales de ascendencia boricua que terminan su elegibilidad este año: el escolta Haanif Cheatam (Nebraska) y el alero E.J. Crawford (Iona).