Por Italia no pasan huracanes, menos aún por Lituania, pero los estragos que dejan los huracanes tal vez lleguen a esos países en forma de historias de contar.

El pronosticado paso del huracán Beryl al sur de la Isla coincidirá con la estadía en Puerto Rico de los equipos de Italia y Lituania, entre otros más, que han viajado a la Isla para jugar en el Torneo de Clasificación Olímpica de la FIBA en el Coliseo José Miguel Agrelot desde mañana martes junto a México, Costa de Marfil, Baréin y Puerto Rico.

Y algunos de los equipos visitantes se han mostrado familiarizados y curiosos con el fenómeno en conversación con este diario, que les trajo el tema a la mesa.

El jugador italiano Nicolo Melli, por ejemplo, es uno de los que está familiarizado con los huracanes.

“Jugué un año en Nueva Orleans, por lo que de alguna manera estoy acostumbrado. Ojalá no pase, pero es parte de la naturaleza. Hay que bregar con eso”, dijo el veterano centro que jugó con la franquicia de NBA de Nueva Orleans en el 2021.

Nueva Orleans, naturalmente, fue víctima del devastador paso del huracán Katrina en el 2005.

El jugador de Lituania, Azuolas Tubelis, por su parte, dijo que desconoce el tema de los huracanes al punto de que preguntó qué había que hacer para protegerse.

Tubelis reaccionó curioso como extranjero y cuidadoso como ser humano al hablar de los huracanes, de los que solamente conoce por fotos aéreas que ha visto de éstos en su celular.

“Los he visto en mi celular y asustan. ¿Debería esconderme? No los he visto en persona. Es emocionante y malo a la vez”, dijo.

Mientras, el dirigente de Baréin, Jad El Hajj, estaba ajeno este lunes al paso de Beryl a sur de Puerto Rico. El equipo del país situado en el Golfo Pérsico llegó a Puerto Rico el domingo, luego de un viaje de 48 horas desde su país en Asia Occidental.

“¿Cuándo va a pasar?”, preguntó “Ojalá no sea durante la hora de juego. Honestamente desconozco sobre qué está sucediendo. Preguntaré“.