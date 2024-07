Caguas. Los Criollos de Caguas se convirtieron el jueves en el primer equipo que poncha su boleto a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar 67-56 a los Santeros de Aguada en el séptimo juego de la serie de los cuartos de final.

Caguas espera ahora al ganador de la serie entre Ponce y Guaynabo, cuya serie podría acabar este viernes si los Leones salen airosos en al Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

De esta forma, los Criollos continuaron con una campaña que ha superado todas las expectativas que se tenían sobre la franquicia cuando regresó este año al BSN después de 15 años de ausencia. Y es que este es el mismo grupo que jugaba la pasada campaña con los colores de los Grises de Humacao, que no pudo clasificar a la postemporada y jugó para récord de 14-22.

“En estos momentos, me pasan por la mente muchas cosas, pero lo más que me pasa por la mente es que, desde el día uno, la administración me compró la idea, me ha dado las herramientas y me ha dejado trabajar para lograr esto”, expresó el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, a Primera Hora después de la victoria.

“Suena bien bonito y estamos celebrándolo porque somos humanos y una victoria como esta hay que celebrarla, pero también estamos conscientes que no termina aquí. Quedan ocho juegos más y los vamos a tratar con el mismo respeto que los hemos tratado toda la temporada”, agregó.

El Jugador Más Valioso Travis Trice fue el máximo anotador con 15 puntos, aunque falló nueve de sus 12 intentos. Le siguió Louis King con 14 tantos, 12 rebotes y cinco asistencias.

En el revés, Iván Gandía se destacó con 19 unidades, siete rebotes y cinco asistencias. El refuerzo de Aguada, Sheldon Mac, tuvo una noche para el olvido al anotar apenas dos puntos y fallar sus siete disparos. John Meeks, importado de los Santeros, no vio acción por una aparente lesión.

“Se siente bien (estar en las semifinales), pero no estamos satisfechos... Akil Mitchell y yo tuvimos esta visión la pasada temporada. Nos dimos cuenta que aquí había algo durante la última parte del torneo. Estoy contento por nuestro equipo y nuestra ciudad. Les debemos mucho a nuestros fanáticos porque han estado apoyándonos todo el año”, dijo Trice sobre el triunfo.

Durante los primeros minutos del primer parcial, los Santeros no encontraron la malla, fallando sus ocho intentos. Caguas aprovechó esta situación y tomó una ventaja de 7-0, tras un triple de Marlon Hargis con 5:13 en el reloj.

Luego del canasto, Mac perdió el balón y el dirigente de Aguada, Omar González, pidió tiempo. Al volver al tabloncillo, los Santeros finalmente pudieron anotar con un tiro de Gandía. Poco después, Gandía volvió a castigar a Caguas, pero los locales respondieron con un bombazo a larga distancia de King y una güira de Trice para despegarse por 14-4. Los Santeros intentaron reaccionar con una corrida que los acercó por cuatro puntos, pero los Criollos aguantaron el empuje y concluyeron el primer periodo con una delantera de 18-10.

El quinteto del Valle del Turabo abrió el segundo tiempo con un triple de Alexander Kappos, que los puso de nuevo arriba por doble dígito. Sin embargo, los pico y pala se fueron en un avance de siete unidades para pegarse de Caguas por 21-17 con 6:59 en el reloj.

Aun así, los Criollos se mantuvieron arriba en el marcador por el resto del segundo y terminaron la primera ventaja con una ventaja de 31-24.

Lo cierto fue que, durante los primeros 20 minutos del tiempo reglamentario, ambas escuadras parecían que los nervios se habían apoderado de ellas al no poder encontrar la malla. En los primeros dos periodos, los Criollos solo anotaron nueve de sus 31 lanzamientos desde el campo para un 31 por ciento, mientras que los Santeros atinaron 10 de sus 41 disparos para un 24 por ciento.

En cambio, la ofensiva del conjunto cagüeño despertó en el tercer tiempo al aumentar su ventaja a 15 puntos después de un triple de King con 7:06 minutos en la pizarra. Luego, Gandía y Camper intentaron reaccionar por Aguada, pero solo pudieron disminuir la delantera local a nueve unidades.

Y es que cada vez que los Santeros trataban de reducir el margen, los Criollos contestaban. Tanto así que Caguas se fue al cuarto parcial arriba por 50-38.

La historia fue similar en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. El dominio de Caguas continuó y se impuso por 22 puntos con un canasto a larga distancia de King con 4:19 minutos en el reloj. Acto seguido, Aguada realizó un “rally” que disminuyó la brecha a 11 unidades, pero ya era muy tarde y los Criollos salieron por la puerta ancha.