Steve Nash recibió una fianza hacia la libertad.

Esa es la forma más fácil de decirlo. Algunos dirán que fue despedido, y el término oficial utilizado el martes fue que Nash y los Brooklyn Nets acordaron “separarse”, que es la frase popular en estos días cuando un entrenador deja un equipo.

Pero la realidad es esta: es libre.

Pase lo que pase a continuación en la cadena interminable de desarrollos de Kyrie Irving, ninguno de ellos ocupará el tiempo de Nash. La Tierra puede ser plana. Alex Jones puede tener razón sobre las teorías de conspiración. Los enlaces a películas antisemitas se pueden compartir con millones de seguidores. Los méritos de las vacunas pueden ser debatidos.

Ya no es problema de Nash.

Esto nunca iba a funcionar en Brooklyn, y las señales estaban allí mucho antes del primer juego de Nash. Irving hizo una aparición en un podcast en el otoño de 2020, mientras que la temporada de la burbuja, a la que Irving criticó y no se unió, todavía continuaba en Walt Disney World. En ese podcast, Irving ofreció que los Nets realmente no necesitaban un entrenador en jefe y que podría ser “un esfuerzo de colaboración” entre él, Kevin Durant y otros.

Para el 99% de los jugadores de la NBA, esa declaración sería considerada una locura.

Es solo otra entrada en una larga lista de historias de Irving.

Entre algunos de los problemas con los que Nash tuvo que lidiar durante su corta permanencia con los Nets: el intento fallido de convertir a Irving, Durant y James Harden en un Big Three; el intento fallido de convertir a Irving, Durant y Ben Simmons en un Big Three; Irving se perdió la mayor parte de la temporada pasada porque no estaba vacunado; Harden fue intercambiado; Simmons llegó pero no jugó la temporada pasada; Simmons jugando esta temporada pero sin anotar; un montón de otras lesiones; Durant queriendo ser cambiado en el pasado verano antes de retractarse de esa solicitud; y ahora, la última saga de Irving.

Por ahora, esa distracción está en manos del entrenador interino de los Nets, Jacque Vaughn, quien se convirtió en el octavo entrenador para el que ha jugado Irving; Ime Udoka pronto podría convertirse en el noveno. Aparentemente, la respuesta de los Nets a este circo será contratar a Udoka de su rival Boston después de que llegó a las Finales de la NBA la temporada pasada, pero fue suspendido esta temporada por tener una relación inapropiada con una empleada de los Celtics.

Los Nets deben amar el drama. Tal vez por eso querían separarse de Nash. Demasiado aburrido y estable, tal vez.

“Steve Nash es un buen amigo mío, así que más que nada, lo siento por Steve”, dijo el entrenador de Golden State, Steve Kerr. “Creo que tiene todas las cualidades para ser un entrenador brillante. Brillante. Pero fue un buen recordatorio para mí y creo que para todos los entrenadores, todos estamos a la merced de los jugadores, los directivos, la propiedad. Realmente necesitas una situación sólida en la que prosperar como entrenador en esta liga”.

Irving será agente libre este verano. No hay manera de predecir cómo irá eso.

Tiene un talento increíble. Puede que sea el mejor manejador de pelota en el juego, probablemente uno de los mejores que jamás haya jugado. Un jugador absolutamente de élite, un campeón de la NBA, un perenne All-Star. Su habilidad no se puede discutir.

La gerencia de los Nets optó por mantener a Kyrie Irving y Kevin Durant juntos para competir en la Conferencia Este. ( Mary Altaffer )

Sin embargo, es simplemente imposible imaginar a un equipo comprometiendo mucho dinero y muchos años con Irving nunca más. Incluso si se disculpa por compartir el enlace al contenido antisemita (Irving, para que conste, insiste en que apoya a todas las personas, todas las razas, todas las religiones), es posible que esta vez el daño ya esté hecho.

Le habría ido mejor si hubiera seguido el ejemplo de Meyers Leonard.

Leonard estaba con el Miami Heat en marzo de 2021 cuando, mientras jugaba un videojuego, usó un insulto antisemita. Leonard insistió en que no entendía el significado de la palabra, se disculpó casi de inmediato, recibió una multa de $50,000, el comisionado de la NBA Adam Silver lo amonestó, el Heat le dijo que no estuviera cerca del equipo y lo cambiaron unos días después.

Leonard podría no volver a la NBA debido a las lesiones. Pero ha participado en múltiples actos de contrición: ser voluntario con la juventud judía, reunirse con representantes de la Liga Antidifamación, organizar campamentos, hablar con grupos, y lo ha hecho todo sin la intención de que nada de eso salga a la luz pública. No quería parecer arrepentido. Quería demostrar que lo sentía.

Irving no retrocedió. Empeoró una mala situación. Y ahora los Nets comenzarán de nuevo con un nuevo entrenador, además de algunos miembros de la base de fanáticos tan molestos con Irving que usaron camisetas de “Lucha contra el antisemitismo” en un juego esta semana.

Irving vio esos ventiladores. Él les habló. Uno de esos fanáticos le dijo al New York Post que las camisetas no eran para Irving, sino para los Nets. Quieren que actúen.

Un día después, Nash se había ido. Probablemente esa no era la acción que querían.

Esto no es para lo que se inscribió Durant, aunque el dos veces campeón en Golden State pidió que se despidiera a Nash durante la temporada baja. En lugar de ser parte del contendiente al título, Durant ha sido parte de exactamente una serie de victorias en los playoffs en su mandato en Brooklyn. A los 34 años, no le quedan un número ilimitado de oportunidades de título. No sorprenderá a nadie si su solicitud de intercambio reaparece más adelante esta temporada o este verano.

Tampoco será una sorpresa cuando surja otra controversia en las próximas semanas sobre algo que Irving dijo o tuiteó. Y cuando eso suceda, al menos Nash no se verá envuelto en todo.