Nueva York. Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons aportan el talento. La vergüenza proporciona la motivación.

Los Nets de Brooklyn saben que la temporada 2021-22 fue un desastre monumental, convirtiendo a un contendiente al campeonato en un fracaso de primera ronda. Durant estaba tan desanimado que pidió ser cambiado, Irving era tan poco confiable que no obtuvo un contrato más allá de esta temporada.

Ahora están juntos de nuevo, así que no se debe descartar a Brooklyn. Especialmente, porque el combustible que Durant describe puede ser más poderoso que el potencial.

“Un año de mirarnos en el espejo, como, nos equivocamos como equipo y eso solo te hace mejor”, dijo Durant. “Entonces, estoy apostando a eso. Tengo fe”.

Quizás por ello Durant removió su solicitud de ser canjeado y aceptó permanecer en Brooklyn, donde está a punto de comenzar la extensión de cuatro años que firmó el verano pasado. O, tal vez, es simplemente porque sabía que los Nets nunca encontrarían un intercambio aceptable, por lo que necesitaba aceptar que se quedaría.

Eso significa que los Nets todavía tienen una plantilla que puede perseguir un campeonato. Simmons finalmente está listo para jugar después de estar fuera toda la temporada pasada, primero en Filadelfia por razones de salud mental, luego en Brooklyn, después de ser adquirido en el canje por James Harden, debido a una hernia en la espalda que requirió cirugía.

Ben Simmons ofrece la experiencia defensiva que los Nets carecen. ( Julia Nikhinson )

Simmons ofrece la experiencia defensiva que los Nets carecen. En el otro extremo de la cancha puede tomar tiempo. Simmons acumuló seis pérdidas de balón en 25 minutos de un juego de pretemporada contra Miami. Pero incluso sin tirar mucho, podría ser el creador ideal para Durant, quien promedió un récord de franquicia de 29.9 puntos la temporada pasada, y los especialistas en triples Joe Harris y Seth Curry.

Luego está Irving, quien debería estar en la cancha mucho más después de participar en 29 juegos la temporada pasada. No estuvo disponible para casi todos los juegos locales en Brooklyn porque no está vacunado contra el COVID-19, como se ordenó en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, el mandato ha sido levantado.

Los Nets, a su vez, optaron por no ofrecerle el contrato de cuatro años para el que era elegible, dejando abierta la posibilidad de que esta podría ser la última temporada de Irving en Brooklyn. Si es así, no quiere que sea similar al 2021-22.

“No quiero tener dudas ni arrepentimientos”, dijo Irving.

Tal vez los Nets no lo hagan. Si están sanos, no hay razón para que no superen las 44 victorias y el séptimo lugar en la Conferencia Este con el que se conformaron la temporada pasada, aunque no está claro si pueden ser tan buenos como el equipo de Boston que los barrió u otros contendientes como Milwaukee, Miami y Filadelfia.

Irving no hará pronósticos.

“Vamos a dejar que nuestras acciones nos guíen”, sostuvo. “Ya hemos hablado suficiente”.