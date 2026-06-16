Nueva York. En los últimos instantes antes de que los Knicks pusieran fin a su sequía de 53 años sin ganar un campeonato de la NBA, Yolanda Matos se encontró rodeada de un grupo de neoyorquinos ansiosos en la acera frente a su casa de Brooklyn.

Con la cabeza gacha, sumidos en una silenciosa oración. Las cajas de pizza pasaban de las manos de quienes llevaban camisetas deportivas a las de quienes vestían traje. Y Matos —un funcionario de prisiones jubilado con una política muy estricta contra las celebraciones prematuras— esperó hasta que sonó la bocina final antes de encabezar a la multitud, que gritaba, lloraba y se golpeaba el pecho, por las frenéticas calles.

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“La camaradería y la locura son algo que nunca había visto en toda mi vida”, comentó Matos con asombro. “Estos Knicks han conseguido que todo el mundo salga a la calle”.

La victoria del equipo el sábado por la noche frente a los Spurs de San Antonio estuvo marcada por momentos de caos, con decenas de detenciones y daños materiales, concentrados principalmente en los alrededores del Madison Square Garden.

Pero escenas como la que se vivió en la manzana de Matos eran mucho más habituales: vecinos y desconocidos de todas las edades y procedencias, apiñados alrededor de un televisor o un proyector, mientras su tensión colectiva daba paso a un momento inusual de euforia en toda la ciudad.

Las fiestas de baile improvisadas se prolongaron hasta el amanecer y continuaron el domingo, cuando los neoyorquinos, en plena euforia, acudieron en masa al desfile del Día de Puerto Rico, al que también asistieron varios jugadores de los Knicks, entre ellos José Alvarado, natural de Brooklyn.

El alcalde Zohran Mamdani, aficionado de los Knicks que ha asistido a varias fiestas para ver los partidos por toda la ciudad, anunció que el equipo sería homenajeado el jueves con un desfile con lluvia de confeti.

El domingo por la noche, muchos neoyorquinos intentaban encontrar un paralelismo histórico con lo que estaban viviendo.

“Estuve allí para ver las Super Bowls de los Giants, la dinastía de los Yankees y a los Mets en el 86, que fue algo realmente especial. Nada de eso se le acerca ni de lejos a esto”, afirmó Marlon Rice, un activista comunitario de 51 años. “Toda la ciudad está patas arriba por culpa de los Knicks. Solo espero que esto dure y podamos disfrutar de todo un verano con este ambiente”.

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Esa alegría se había ido acumulando durante semanas, a medida que los Knicks se embarcaban en una trayectoria histórica en los playoffs marcada por una remontada espectacular tras otra. Para los aficionados, acostumbrados desde hacía tiempo a las decepciones de última hora, asimilar esta nueva realidad parecía haberse convertido en un esfuerzo colectivo, lo que exigía un nuevo tipo de experiencia como espectador.

Para satisfacer esa necesidad, surgieron reuniones informales para ver el partido por todas las calles y parques de la ciudad, en gasolineras y tiendas de delicatessen, sinagogas, mezquitas y, al menos, una funeraria, lo que brindó a los residentes la oportunidad de ver el partido codo con codo con otros aficionados, sin tener que gastarse el alquiler de un mes o más en una entrada.

Horas antes del inicio del partido del sábado, ya se habían instalado sillas de jardín y equipos de sonido en una esquina frente a la fachada de un edificio donde la retransmisión de cada partido en un restaurante cubano había atraído, como era habitual, a miles de personas. Para entonces, la frase ‘Knicks en 5′ se había convertido tanto en un saludo habitual como en una despedida entre los neoyorquinos.

El frenesí resultante ha trastocado los horarios, ha enriquecido los hitos y ha generado un extraño sentimiento de orgullo cívico. A los recién nacidos del Hospital Lenox Hill les regalaron gorros bordados con el logotipo de los Knicks. El reparto de Hamilton puso fin a su actuación del domingo con una interpretación de “New York, New York” de Frank Sinatra. A los conductores de autobús, bomberos y trabajadores del metro se les recibe como a estrellas, y a veces incluso dejan a un lado sus obligaciones para sumarse a la celebración.

En uno de los muchos vídeos que se han vuelto virales, dos trabajadores de limpieza permiten a los ciudadanos tirar bolsas de basura en su camión, lo que provoca los vítores de los transeúntes.

El rabino Yakov Bankhalter, líder de un centro comunitario judío ortodoxo situado cerca del Madison Square Garden, afirmó que su propia fiesta para ver el partido, organizada a toda prisa, había terminado con aficionados de todas las confesiones danzando alegremente por las calles de Manhattan.