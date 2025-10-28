El tercer choque de la semifinal A del BSNF entre Manatí y Santurce se muda a Caguas
La liga expresó que la movida se trata de la indisponibilidad del Coliseo Roberto Clemente.
El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció el martes que el tercer juego de la serie semifinal A entre las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce se llevará a cabo en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, este miércoles, a partir de las 8:00 p.m.
El cambio de sede se realiza ante la indisponibilidad del Coliseo Roberto Clemente.
Manatí (2-0) buscará asegurar su pase a la final 2025, mientras que Santurce (0-2) intentará extender la serie y forzar un cuarto desafío. La serie está pautada a un máximo de cinco encuentros.