El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció el martes que el tercer juego de la serie semifinal A entre las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce se llevará a cabo en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, este miércoles, a partir de las 8:00 p.m.

El cambio de sede se realiza ante la indisponibilidad del Coliseo Roberto Clemente.

Manatí (2-0) buscará asegurar su pase a la final 2025, mientras que Santurce (0-2) intentará extender la serie y forzar un cuarto desafío. La serie está pautada a un máximo de cinco encuentros.