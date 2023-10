Joel Embiid vestirá el rojo, blanco y azul en París el próximo verano; no el rouge, blanc y bleu.

El reinante Jugador Más Valioso y campeón anotador de la NBA le notificó a la Federación Estadounidense de Baloncesto, después de un año de deliberaciones, que eligió a los estadounidenses sobre Francia como su equipo en los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó una fuente con conocimiento de la decisión.

El astro de los 76ers de Filadelfia hizo saber el jueves a Grant Hill, el director deportivo de la federación, que se decidió por representar a Estados Unidos, añadió la fuente. La persona pidió no ser identificada dado que Embiid aún no se había pronunciado públicamente al respecto. El ala-pívot tenía previsto comparecer más tarde ante la prensa en el campamento de pretemporada de los Sixers en Fort Collins, Colorado.

ESPN fue el primer medio en informar sobre la decisión de Embiid.

La federación nacional no tiene previsto anunciar su convocatoria hasta la primavera de 2024. De no mediar una lesión, Embiid asoma como fijo en el plantel de 12 que será dirigido por Steve Kerr de Golden State. Aún no se ha confirmado a ningún jugador.

Estados Unidos intentará conquistar su quinta medalla olímpica de oro consecutiva en los juegos del próximo verano en la capital francesa.

Embiid nutre una larga lista de estrellas que han expresado interés de competir en la justa olímpica, sobresaliendo Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Bam Adebayo, Devin Booker y varios más.

Embiid adoptó la nacionalidad estadounidense y bien podía haber elegido a Francia -e incluso a Camerón, el país donde nació- si se clasificaba a París. Camerún está entre los 24 equipos que pugnarán por las últimas cuatro plazas en el torneo olímpico de 12 conjuntos el próximo verano.

Estados Unidos, Francia, el campeón mundial Alemania, Serbia, Canadá, Australia, Japón y Sudán del Sur ya sacaron sus boletos para París.