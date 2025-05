Arecibo. Los Capitanes de Arecibo parecían encaminados a frenar el miércoles la racha ganadora de los Piratas de Quebradillas. Tenían una ventaja de nueve puntos con 2:28 minutos por jugar en el cuarto parcial.

Pero Quebradillas se repuso y Emmanuel Mudiay anotó dos canastos consecutivos para enviar el partido a tiempo extra, donde el estelar refuerzo sumó seis de las 10 unidades con las que los corsarios sellaron la victoria en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Terminó coqueteando con un triple doble al registrar 36 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, y los Piratas consiguieron su octavo triunfo en línea.

PUBLICIDAD

Fue otra brillante actuación de Mudiay, que venía de saquear el “Rancho” de los Vaqueros de Bayamón con un tiro a media distancia que los dejó pega’os en los segundos finales.

Poco a poco, el importado de los corsarios se ha consolidado como el favorito para ganar el premio de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés).

Cada vez que pisaba la línea del tiro libre, se escuchaban cánticos de “MVP, MVP, MVP” provenientes de los fanáticos quebradillanos que se habían dado cita al “Petaca” Iguina. A esos cánticos se unieron los propios jugadores de los Piratas mientras Mudiay ofrecía declaraciones en la transmisión postjuego.

Y la realidad es que no es para menos. Es el líder en anotación del torneo con un promedio de 24.5 unidades. Además, atrapa 4.9 rebotes y reparte 5.2 asistencias por partido. Ha sido crucial en el buen momento que está pasando Quebradillas. Sin embargo, ganar el MVP no es algo que le quita el sueño, pues tiene una meta bastante clara.

“Honestamente, todo esto se lo debo a mis compañeros y mis entrenadores, que me ponen en una situación para que podamos ganar los juegos. Seré honesto. No estoy muy preocupado por el MVP. Si pasa, sería algo grande. Si no, está bien. A mí solo me importa el éxito del equipo”, dijo Mudiay a Primera Hora .

“Cuando estás ganando, todo lo demás se va dando solo, así que mi enfoque está en ganar. Solo quiero liderar a este equipo al campeonato. Tenemos un equipo con nivel para hacerlo. Hemos estado jugando bien y solo necesitamos seguir así”, agregó.

PUBLICIDAD

El armador importado de 29 años, que jugó seis años en la NBA, debutó en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce.

El año pasado, firmó con los Piratas, pero se quedaron cortos a sus aspiraciones tras ser eliminados en los cuartos de final por los Gigantes de Carolina. Pese a esto, el dirigente Juan Cardona lo motivó a regresar con el fin de traer el cetro a la nave pirata por primera vez desde 2017.

“No vine aquí para ganar el MVP ni nada por el estilo. Volví porque vi el reto que teníamos. El dirigente (Juan) Cardona no estuvo el año pasado, pero llegó esta temporada, y de alguna manera, me motivó a regresar”, confesó.

“(Juan Cardona) ha sido genial para mí. Su comunicación nos ha ayudado a estar en la misma sintonía. Es difícil para un entrenador nuevo llegar e intentar inculcar lo que quiere que sea el equipo, especialmente en el primer año”, abundó.

Emmanuel Mudiay, de los Piratas de Quebradillas, lanza al canasto frente a Jahlil Okafor, de los Capitanes de Arecibo. ( BSN / José Santana )

Cardona ha sido uno de sus mejores dirigentes

Mudiay compartió que, cuando los Piratas sufrieron cinco derrotas consecutivas a finales de abril, tuvo una conversación sincera con Cardona, en la que solo le pidió que fuera él mismo: auténtico y sin preocuparse por lo que pudiera salir mal.

Un mes después, llevan semanas sin conocer un revés. Gracias a esa honestidad con la que se comunican, el canastero, nacido en la República Democrática del Congo, ha desarrollado una buena química con Cardona.

“Es un gran comunicador. Incluso si hay algo que no le gusta, te lo va a decir, y eso es algo que respeto de él. La verdad, creo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Es un gran comunicador, y eso se nota. Su intensidad, su pasión... Él le transmite eso al equipo, y puedes verlo. Cuando no estábamos jugando con intensidad, él se volvía loco, porque ese no es el ADN que nos quiere inculcar. Su ADN es trabajar duro y no rendirse, sin importar la situación. Eso es lo especial de él, y nos lo ha sabido transmitir”, indicó Mudiay, quien durante su tiempo en la NBA fue dirigido por técnicos como Michael Malone.

PUBLICIDAD

Juan Cardona, dirigente de los Piratas de Quebradillas. ( BSN / José Santana )

Lo cierto es que Cardona, Dirigente del Año en 2024, ha transformado a este equipo de los Piratas que cerró la campaña anterior con el inexperimentado mentor John Salley.

Están en la primera posición de la Conferencia B con marca de 14-8 y tienen una de las mejores ofensivas en la liga. Anotan 89.7 puntos por cotejo y convierten el 38.7 por ciento de sus triples, siendo los mejores tiradores detrás del arco del torneo.

“Mucho de esto se trata de sacrificio. Tenemos un solo objetivo en mente, y es ganar, sin importar cómo se dé. Mucha gente dice que quiere ganar, pero lo dicen a la ligera. Creo que nosotros queremos ganar de verdad este año”, señaló.

Sin prestarle atención a lo que pasa en la metro

Quizá Quebradillas había pasado por debajo del radar con todo el ruido que hicieron los Vaqueros y los Cangrejeros en la primera mitad del torneo, luego de traer a figuras como JaVale McGee, Danilo Gallinari, Chris Duarte y Hassan Whiteside.

Mudiay admitió que esas firmas de exenebeístas fue una de las razones que volvió al BSN, pero no le presta mucha atención a lo que está sucediendo en Bayamón o Santurce.

“Realmente, no estamos preocupados por nadie más. Estamos enfocados en nosotros. Si nos preocupamos por lo que hacen los demás, perdemos el enfoque en lo que tenemos que hacer. Pero la competencia ha sido excelente. Creo que eso también fue parte de lo que me motivó a regresar. El nivel de competencia ha ido subiendo cada vez más. Me encanta esta liga y está creciendo. Creo que se va a mantener en este nivel por mucho tiempo, y cada vez más personas lo están notando. Incluso los jugadores nativos, los jugadores locales, son muy buenos. Hay muchos que también juegan a un nivel altísimo”, sostuvo.

Mudiay y los Piratas volverán al tabloncillo el viernes para medirse a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.